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Ekmeğin içinden uyuşturucu çıktı

Ekmeğin içinden uyuşturucu çıktı

Güngören'de şüphe üzerine durdurulan bir araçtaki iki kişinin üzerinde ve otomobilde arama yapıldı. Aramalarda poşette bulunan ekmekten 28.01 gram uyuşturucu çıktı. Araçtaki 2 kişi gözaltına alınırken, başka bir adrese yapılan baskında ise 2 kilo 410 gr marihuana maddesi ele geçirildi.

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Güngören 21 Nisan'da uyuşturucu tacirlerine yönelik yapılan çalışmalar çerçevesinde Gençosman Mahallesi Doğanbey Caddesi'nde şüpheli bir araç durduruldu. Araçta bulunan R.T. ve E.Y. isimli şahısların üzeri ardındı. Ardından araçta da didik didik arama yapıldı. E.Y. isimli şahsın üzerinden 1.28 gram ile aynı şahsın elindeki poşette ekmeğe sarılı halde 28.01 gram olmak üzere toplam 29.29 gram uyuşturucu madde ve 1 adet hassas terazi ele geçirildi. İki şüpheli gözaltına alındı.

Başka bir adresten uyuşturucu çıktı
Öte yandan yine aynı mahallede bulunan bir adreste V.T. isimli şahsın uyuşturucu madde ticareti yaptığı ve adresin de zula olarak kullanıldığı tespit edildi. Adreste yapılan aramalarda 2 kilo 410 gr marihuana maddesi ele geçirilirken, uyuşturucunun araçla toplu satış yapıldığı ortaya çıktı. V.T. isimli şüpheli de gözaltına alındı.

R.T. sevk edildiği adli makamlarca serbest bırakılırken, E.Y. ve V.T isimli şahıslar ise "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti" suçundan sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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