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Rusya Ukrayna'da ABD ve Avrupa'nın silah gönderdiği depoyu vurdu

Rusya Ukrayna'da ABD ve Avrupa'nın silah gönderdiği depoyu vurdu

RUSYA Savunma Bakanlığı, Ukrayna’nın Zaporijya kentinde ABD ve Avrupa’dan gönderilen silahların içinde bulunduğu bir depoyu vurduğunu açıkladı.

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Rusya-Ukrayna arasında 24 Şubat’tan beri süren savaşta, Rusya Ukrayna’daki çeşitli bölgeleri hedef almaya devam ediyor. Rusya Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, “Yüksek hassasiyetli uzun menzilli füze saldırılarıyla, ABD ve Avrupa ülkeleri tarafından Ukrayna birlikleri için sağlanan çok sayıda silah ve mühimmat deposunun bulunduğu Zaporijya'daki alüminyum fabrikası yok edildi” ifadeleri kullanıldı. Rus Havacılık ve Uzay Kuvvetleri’nin operasyonel taktik ve ordu havacılığının, bir gecede Ukrayna’daki 59 askeri tesisi vurduğunu açıklayan bakanlık, çok sayıda Ukraynalı askerin bulunduğu 50 bölge ile Chervonoe, Dolgenkoe, Pashkoe ve Veseloe yakınlarındaki 4 silah ve mühimmat deposunun ve Slavyansk yakınlarındaki bir Buk-M1 uçaksavar füze sisteminin de yok edildiğini bildirdi. Yapılan operasyonlarda 120 askerin ve 35’ten fazla zırhlı aracın hedef alındığı duyuruldu.

Saldırılar gece boyunca devam etti
Gece boyunca füze birliklerinin 573 atış gerçekleştirdiğini belirten bakanlık, “432 düşman gücü ve askeri ekipmanın bulunduğu alan, 67 topçu mevzii, 2 çok namlulu roketatar bataryası ve 7 mühimmat deposu yok edildi” açıklamasında bulundu. Ilyichevka yakınlarında bir Tochka-U füzesinin düşürüldüğünü de duyuran bakanlık, 24 Şubat’tan beri Ukrayna’ya ait 141 uçak, 110 helikopter, 607 insansız hava aracı, 273 uçaksavar füze sistemi, 2 bin 596 tank ve zırhlı araç, 296 çok namlulu roketatar, bin 134 sahra topu ve 2 bin 413 özel askeri aracın imha edildiğini açıkladı.

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