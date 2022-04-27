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Uşak Valisi Funda Kocabıyık neden gündemde ne dedi? Uşak Valisi Funda Kocabıyık olayı nedir?

Uşak Valisi Funda Kocabıyık neden gündemde ne dedi? Uşak Valisi Funda Kocabıyık olayı nedir?

Uşak Valisi Funda Kocabıyık’ın eşi, eski AK Partili Milletvekili Hüseyin Kocabıyık dün sosyal medyadan yaptığı açıklamalarla Gezi Davası’nda alınan kararları eleştirmişti. Bu gelişmenin ardından Uşak Valisi Funda Kocabıyık yine gündem oldu. Peki Uşak Valisi Funda Kocabıyık kimdir, aslen nereli, eşi kimdir?

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‘Uşak Valisi Funda Kocabıyık kimdir?’ sorusu sosyal medyanın gündeminde. İçişleri Bakanlığı kararı ile merkeze çekilen Funda Kocabıyık’ın hayatı ve kariyeri merak ediliyor. Kahramanmaraş doğumlu olan Funda Kocabıyık, lisans eğitimini felsefe üzerine yapmıştı. İşte Uşak Valisi Funda Kocabıyık’ın hayatı ve kariyeri…

Uşak Valisi Funda Kocabıyık Kimdir?

1972 yılında dünyaya gelen Funda Kocabıyık, 1994 yılında Ordu Ünye İmam Hatip Lisesi’nde öğretmenlik hayatına felsefe öğretmeni olarak başlamıştır.

Daha sonrada Ankara’da öğretmenliğini sürdüren Funda Kocabıyık, MEB’te müfettiş yardımcılığına yükselmiştir.

14 Şubat 2011’de MEB Okul Öncesi Eğitimi Genel Müdürü olarak atanan Funda Kocabıyık, 13 Ocak 2016 yılında ise Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürü olmuştur.

27 Ekim 2018 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanlığının 2018/202 sayılı Kararnamesi ile Uşak Valisi olarak atandı. Vali Funda Kocabıyık, evli ve iki çocuk annesi olup İngilizce bilmektedir.

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