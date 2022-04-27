BIST 2.423
DOLAR 14,82
EURO 15,72
ALTIN 902,30
HABER /  GÜNCEL
ADV Kazancımız Allah İçin Verdiğimizdir
ADV En özel Anneler Günü Hediyesi Pandora'da

Kabus Beylikdüzü'nde geri döndü hava ısındıkça geleceği söylenmişti

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Kabus Beylikdüzü'nde geri döndü hava ısındıkça geleceği söylenmişti

MARMARA Denizi'nin kabusu haline gelen müsilajın izleri İstanbul’da görülmeye devam ediyor. Beylikdüzü Ambarlı açıklarında müsilaja benzer kirlilik tabakası havadan çekilen görüntülerle ortaya çıktı.

Abone ol

İstanbul’da havaların ısınmasıyla sahilden uzak kısımlardan yeniden musilaj görülmeye başlandı. Anadolu yakasında daha yoğun olarak gözüken müsilaj tabakası daha çok açıklarda gözüküyor.

Beylikdüzü Ambarlı açıklarında ise müsilaja benzer kirlilik tabakası görüldü. Havadan çekilen görüntülerde yüzlerce metre uzunluğunda ince uzun bir tabaka şekilde denizin üzerinde yayıldığı görülüyor.

Bu yıl ilk kez şubat ayında Maltepe açıklarında müsilaj görüntüsü kaydedilmişti.

İlgili Haberler
İstanbul'da deniz kirliliği! Müsilaj kabusu geri mi dönüyor? Marmara'da yeniden müsilaj için tüm şartlar oluştu
ÖNCEKİ HABERLER
Resimli, ayetli Kadir gecesi mesajları 2022 Kadir gecesi dualı tebrik sözleri
Resimli, ayetli Kadir gecesi mesajları 2022 Kadir gecesi dualı tebrik sözleri
Türkiye'den NATO başarısı tatbikatta 9'uncu olduk
Türkiye'den NATO başarısı tatbikatta 9'uncu olduk
Türk Kızılay'dan 500 bin kişiye bayram desteği
Türk Kızılay'dan 500 bin kişiye bayram desteği
Kadir gecesi ibadetleri neler yapılır Diyanet Kadir gecesi yapılacaklar neler?
Kadir gecesi ibadetleri neler yapılır Diyanet Kadir gecesi yapılacaklar neler?
İçişleri Bakanlığı'ndan 81 ile maske genelgesi işte detaylar! Bir ayrıntı dikkat çekti
İçişleri Bakanlığı'ndan 81 ile maske genelgesi işte detaylar! Bir ayrıntı dikkat çekti
Esenyurt’ta bulunan olaylı sitede eski ve yeni yönetim birbirine girdi, silahlar konuştu
Esenyurt’ta bulunan olaylı sitede eski ve yeni yönetim birbirine girdi, silahlar konuştu
e-Devlet'te yeni hizmet! 120'den fazla ülkede geçerli sayılıyor
e-Devlet'te yeni hizmet! 120'den fazla ülkede geçerli sayılıyor
Merkez Bankası yeni 10 liralık banknot serisi bastı
Merkez Bankası yeni 10 liralık banknot serisi bastı
Ankara Büyükşehir Belediyesi duyurdu: Ücretsiz olacak
Ankara Büyükşehir Belediyesi duyurdu: Ücretsiz olacak
ABD ve Çin arasında sıkışa ülke: Solomon Adaları
ABD ve Çin arasında sıkışa ülke: Solomon Adaları