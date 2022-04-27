Kabus Beylikdüzü'nde geri döndü hava ısındıkça geleceği söylenmişti

MARMARA Denizi'nin kabusu haline gelen müsilajın izleri İstanbul’da görülmeye devam ediyor. Beylikdüzü Ambarlı açıklarında müsilaja benzer kirlilik tabakası havadan çekilen görüntülerle ortaya çıktı.

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İstanbul’da havaların ısınmasıyla sahilden uzak kısımlardan yeniden musilaj görülmeye başlandı. Anadolu yakasında daha yoğun olarak gözüken müsilaj tabakası daha çok açıklarda gözüküyor.

Beylikdüzü Ambarlı açıklarında ise müsilaja benzer kirlilik tabakası görüldü. Havadan çekilen görüntülerde yüzlerce metre uzunluğunda ince uzun bir tabaka şekilde denizin üzerinde yayıldığı görülüyor.

Bu yıl ilk kez şubat ayında Maltepe açıklarında müsilaj görüntüsü kaydedilmişti.