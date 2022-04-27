BIST 2.421
DOLAR 14,81
EURO 15,73
ALTIN 906,36
HABER /  GÜNCEL
ADV Kazancımız Allah İçin Verdiğimizdir
ADV En özel Anneler Günü Hediyesi Pandora'da

e-Devlet'te yeni hizmet! 120'den fazla ülkede geçerli sayılıyor

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
e-Devlet'te yeni hizmet! 120'den fazla ülkede geçerli sayılıyor

 PTT AŞ, elektronik ortamda oluşturulan resmi belgelerin gerçekliğinin tasdik edilerek başka bir ülkede yasal olarak kullanılmasını sağlayan "e-apostil" hizmetini artık e-Devlet üzerinden de sunuyor.

Abone ol

PTT AŞ'den yapılan açıklamaya göre, vatandaşlara daha hızlı ve kaliteli hizmet sunmak adına e-apostil başvuru sürecinin hızlandırılabilmesi için şirketin Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanlığı, Adalet Bakanlığı ve Türksat ile yürüttüğü çalışmalar sonuçlandı. Artık PTT tarafından sunulan hizmet, e-Devlet hesabı olan tüm vatandaşların dünyanın her yerinden elektronik başvuru yapabilmesine olanak sağlıyor.

Kurumlar arasındaki belge trafiğini azaltarak başvuru ve devamındaki süreci kısaltan e-apostil hizmetiyle vatandaşlar zamandan tasarruf sağlıyor. e-Apostil hizmetiyle işlemler elektronik ortamda güvenli elektronik imza ve zaman damgasıyla gerçekleştiriliyor.

Vatandaşlar, www.turkiye.gov.tr ve www.eapostil.gov.tr adresleri veya e-Devlet mobil uygulaması üzerinden hesaplarına giriş yaparak tek ekranla adli sicil kaydı belgesi oluşturup e-apostil talebinde bulunabiliyor.

Oluşturulan belgeler Lahey Konvansiyonuna taraf 120'den fazla ülkede geçerli sayılıyor. Ayrıca e-apostil belgelerinin doğruluğu hem www.eapostil.gov.tr adresinden hem de e-apostil belgesinin üzerinde bulunan linklere tıklanarak veya belge üzerindeki karekod okutularak teyit edilebiliyor.

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Meteoroloji ve uzmanlardan uyarı geldi! Yaz havası bitiyor kar bile yağacak İstanbul, Karabük, Sivas...
Foto Galeri Meteoroloji ve uzmanlardan uyarı geldi! Yaz havası bitiyor kar bile yağacak İstanbul, Karabük, Sivas... Galeriye Gözat
ÖNCEKİ HABERLER
Merkez Bankası yeni 10 liralık banknot serisi bastı
Merkez Bankası yeni 10 liralık banknot serisi bastı
Ankara Büyükşehir Belediyesi duyurdu: Ücretsiz olacak
Ankara Büyükşehir Belediyesi duyurdu: Ücretsiz olacak
ABD ve Çin arasında sıkışa ülke: Solomon Adaları
ABD ve Çin arasında sıkışa ülke: Solomon Adaları
Uşak Valisi Funda Kocabıyık görevden alındı! Eşi Gezi davası kararı ve İstanbul seçimini eleştirmişti
Uşak Valisi Funda Kocabıyık görevden alındı! Eşi Gezi davası kararı ve İstanbul seçimini eleştirmişti
Dünya Bankası hata yaptı hemen sildi! Emre Alkin'den tepki: Kime güveneceğiz?
Dünya Bankası hata yaptı hemen sildi! Emre Alkin'den tepki: Kime güveneceğiz?
Hulusi Akar Düzce'ye gidip gizlice tedavi oldu! Yanında kim vardı hastalığı ne?
Hulusi Akar Düzce'ye gidip gizlice tedavi oldu! Yanında kim vardı hastalığı ne?
Hulusi Akar'dan flaş açıklamalar: Boğaz'da mayınlar için yeni uygulama Pençe Kilit'te 57 terörist öldürüldü
Hulusi Akar'dan flaş açıklamalar: Boğaz'da mayınlar için yeni uygulama Pençe Kilit'te 57 terörist öldürüldü
Kadir gecesi ne demek bu gece neler oldu Kadir gecesi faziletleri ve anlamı.
Kadir gecesi ne demek bu gece neler oldu Kadir gecesi faziletleri ve anlamı.
Eski AK Partili vekil Hüseyin Kocabıyık'tan Gezi davası tepkisi: Menderes'i ipe çeken zalim hakimlerin... Eşi görevden alındı!
Eski AK Partili vekil Hüseyin Kocabıyık'tan Gezi davası tepkisi: Menderes'i ipe çeken zalim hakimlerin... Eşi görevden alındı!
Kurtuluş Vakfı Başkanı Ufuk Tezemir yeni kitabını ünlülerle tanıttı
Kurtuluş Vakfı Başkanı Ufuk Tezemir yeni kitabını ünlülerle tanıttı