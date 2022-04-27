Hulusi Akar Düzce'ye gidip gizlice tedavi oldu! Yanında kim vardı hastalığı ne?

Sabah gazetesi yazarı Yavuz Donat, Milli SAvunma Bakanı Hulusi Akar'ın, TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu ile Düzce'ye giderek buradaki bir merkezde sülük tedavisi olduğunu yazdı. Bu da "Hulusi Akar'ın rahatsızlığı ne?" sorusunu gündeme getirdi...

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Sabah gazetesi yazarı Yavuz Donat, Düzce'ye yaptığı seyahatten çarpıcı ayrıntılar paylaştı. “Düzce'yi birlikte gezelim. Konuşulanlara kulak verelim” diyen Yavuz Donat, Düzce Üniversitesi'ndeki Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Uygulama ve Araştırma Merkezi’ni anlattı. Ardından da Milli SAvunma Bakanı Hulusi Akar'ın geçtiğimiz haftalarda bu merkeze gelerek tedavi gördüğünü yazdı. İşte Yavuz Donat'ın yazısının ilgili bölümü:

Hulusi Akar'ın yanında Hisarcıklıoğlu vardı

- Geçtiğimiz haftalarda... Türkiye'nin çok yakından tanıdığı iki isim Düzce'ye gelmişler. Merkezi ziyaret etmişler... Tedavi görmüşler... Sülük tedavisi. Ve... Memnun kalmışlar... ‘Teşekkür ederek’ ayrılmışlar.

- Kimler mi? Milli Savunma Bakanı emekli Orgeneral Hulusi Akar ile Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu.

Hulusi Akar neden sülük tedavisi gördü?

Okuyucularımız... Haklı olarak, ayrıntı isteyeceklerdir. Maalesef veremiyoruz... Zira Hasta Hakları Yönetmeliği engel.

Ancak... Vatandaşın bilgi alma hakkı gereğince... İki önemli ismin, sülük tedavisi gördükleri bilgisini paylaşıyoruz.

Sülük tedavisi nelere iyi gelir?

Uzmanlar ile konuştuk... Sorduk:

- Sülükle tedavi, hangi hastalıklara iyi gelir?

- Kimi unutkanlığı önlemek için sülükten medet umuyor.

- Kimi romatizmal hastalıklar için.

- Kimileri de... Panik atak... Migren... Uçuk... Say say bitmiyor.

- En önemlisi, kirli kanı temizliyor.