Rusya dediğini yaptı! Ruble ide ödeme yapmayan Polonya ve Bulgaristan'ın gazını kesti

Rus enerji şirketi Gazprom dün akşam Polonya ve Bulgaristan'a doğal gaz akışını durduracağını duyurmasının ardından bu sabah gaz akışını kesti.

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Moskova, ruble ile ödeme yapmayı kabul etmeyen iki ülkeye gaz akışının bu sabah itibarıyla tamamen durdulduğunu açıkladı.

Polonya’nın kamu enerji şirketi PGNİG SA, Gazprom‘un 27 Nisan itibarıyla Yamal boru hattında gaz tedarikini durduracağını açıklamıştı.

Şirketten yapılan açıklamada, Gazprom'un 27 Nisan sabahında Yamal sözleşmesi kapsamında teslimatları tamamen askıya alma niyetini PGNiG'ye bildirdiği duyuruldu.

PGNİG SA'nın açıklamasında, ülkeye gaz akışını eski haline getirmek için adımlar atılacağı belirtilerek, gaz arzında herhangi bir kesintinin de bu sözleşmenin ihlali olduğu ve bunun için tazminat talep etme hakkına sahip olunduğu vurgulandı.

"Tesislerde doluluk oranı yüzde 80"

Polonya’da gaz depolama tesislerinin doluluk oranının yüzde 80 seviyesinde olduğunun vurgulandığı açıklamada, ülkede gaz talebinin karşılanmasında herhangi bir sorun olmayacağı vurgulandı.

Bulgaristan Enerji Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada ise Bulgaristan'ın kamu doğal gaz şirketi Bulgargaz'a Rus enerji şirketi Gazprom Export tarafından Gazprom'un 27 Nisan'dan itibaren gaz arzını durduracağına ilişkin bilgilendirme yapıldığı aktarıldı.

Polonya İklim Bakanlığının da Rusya’dan gaz akışının kesilmesine ilişkin yaptığı açıklamada, Polonya'nın enerji arzının güvende olduğu ve tüketicilere giden gazın kesilmeyeceği belirtildi.

"Rusya'nın mevcut anlaşmaları siyasallaştırmasının bir başka işareti"

Polonya ve Bulgaristan’a yönelik Rus gaz tedarikinin kesilecek olması, Moskova ile Avrupa arasında enerji arzı ve Ukrayna'daki savaş konusunda yaşanan anlaşmazlıklarda bir tırmanış olarak değerlendirildi.

Uluslararası Enerji Ajansı (IEA) Başkanı Fatih Birol da Twitter hesabından konuya ilişkin yaptığı açıklamada, Gazprom'un Polonya'ya gaz arzını tamamen durdurma girişiminin Rusya'nın mevcut anlaşmaları “siyasallaştırmasının” bir başka işareti olduğunu belirtti.

Birol, Rusya’dan gaz arzının durmasının Avrupa'nın Rus enerji kaynaklarından bağımsız kalma çabalarını hızlandıracağını vurgulayarak, IEA’nın Polonya’nın yanında olduğunu ifade etti.