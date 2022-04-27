Hulusi Akar'dan flaş açıklamalar: Boğaz'da mayınlar için yeni uygulama Pençe Kilit'te 57 terörist öldürüldü

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Akar, Pençe Kilit operasyonunda 57 teröristin öldürüldüğünü duyurdu. Boğaz'daki mayın sorunu için konuşan Akar ilave tedbirlerin alınarak ek radarların konulduğunu duyurdu.

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Millî Savunma Bakanı Hulusi Akar, Ramstein Hava Üssünde gerçekleştirilen “Ukrayna'ya Yönelik Savunma ve Güvenlik İstişare Grup Toplantısı”nın ardından değerlendirmelerde bulundu.

40’tan fazla ülkenin katılımıyla Ukrayna’ya yönelik savunma ve güvenlik istişare toplantısını gerçekleştirdiklerini belirten Bakan Akar toplantıda karşılıklı görüş alışverişinde bulunulduğunu aktardı.

Toplantı kapsamında bazı ikili görüşmeler de gerçekleştirdiklerini ifade eden Bakan Akar, ”Başta Sayın Reznikov olmak üzere diğer savunma bakanları ile de görüş alışverişinde bulunma fırsatı bulduk.” diye konuştu.

Ukrayna’daki gelişmeleri yakından takip ettiklerini dile getiren Bakan Akar, “Gelişmeleri endişe ile izliyoruz. Alınan haberlere göre bazı sıkıntılı durumlar var. Bunların giderilmesi için tüm ülkeler olarak çeşitli gayretler sarf ediyoruz. Genel olarak baktığımızda diyalog ve itidalli yaklaşım önemli. İtidalli bir yaklaşımla diplomasi yolunu açmamız gerekiyor. Böylece daha kolay barışçıl çözümler bulunabileceğini değerlendiriyoruz.” ifadelerini kullandı.

Toplantıda Türkiye’nin olaylara bakış açısını bir kez daha paylaşma fırsatı bulduklarını bildiren Bakan Akar, şunları söyledi:

“Türkiye olarak başından beri Sayın Cumhurbaşkanımızın, bizlerin bakan düzeyinde ortaya koyduğumuz bir tavır var: Krizin başlangıcında savaşın çıkmaması için, savaş çıktıktan sonra ise bir an önce ateşkesin sağlanması için çok ciddi, kapsamlı çalışmalar yaptık. Antalya Diplomasi Forumunda Rus ve Ukraynalı bakanlar bir araya getirildi. Daha sonra İstanbul’da heyetler arası görüşmelere ev sahipliği yaptık. Bunların yanı sıra Sayın Cumhurbaşkanımızın birçok kez Sayın Putin ve Sayın Zelenskiy ile yaptığı görüşmeler var. Bu görüşmelerde Sayın Cumhurbaşkanımız ateşkesin bir an önce sağlanması ve masaya oturulması için gayrette bulunuyor.

Biz birtakım sıkıntılar olmakla birlikte umutluyuz. Önümüzdeki günlerde Sayın Cumhurbaşkanımızın teklifleri ile belki de iki liderin bir araya gelmesi mümkün olacak. Gittikçe kötüleşen insani durumun daha da kötüye gitmemesi, bir an önce ateşkesin sağlanması için arabuluculuk dâhil yapılması gereken ne varsa Türkiye olarak katkılarımızı sürdürüyoruz.”

İnsani durumun kötüleştiğinin farkındayız

Sivillerin tahliyesine ilişkin de değerlendirmelerde bulunan Bakan Akar, “Sivillerin bir an önce bölgeden tahliyesi çok önemli. Çalışmalarımız devam ediyor. Orada kalan az sayıdaki vatandaşlarımızla birlikte diğer sivillerin de tahliyesine yönelik deniz ulaşımı dâhil çalışmalarımızı sürdürüyoruz.” dedi.

Ukrayna limanlarında bekleyen Türk ticari gemilerine ilişkin ise Bakan Akar, “Emniyetli, güvenli bir şekilde Ukrayna’dan ayrılmasına yönelik hem Rus hem Ukrayna makamları ile temaslarımız devam ediyor.” diye konuştu.

İnsani yardım malzemesi götürdüğü Ukrayna’da hava sahasının kapanması nedeniyle kalan TSK’ya ait iki A400 M uçağının durumuyla ilgili Bakan Akar, “Onların emniyetli bir şekilde yurdumuza intikali için temaslarımız sürüyor.” dedi.

Türkiye’nin Ukrayna’ya insani yardımlarına yönelik soruya da Bakan Akar, “Biz başlangıçtan itibaren Ukrayna’nın ihtiyaçları çerçevesinde insani yardımlarımızı başlatmıştık. Bugüne kadar sürdürdük, bundan sonra da elimizden geleni yapmaya devam edeceğiz.” diye konuştu.

Toplantıda Ukrayna-Rusya arasında olası bir ateşkesin gündeme gelip gelmediğine ilişkin soru üzerine Bakan Akar, “Biz Türkiye olarak Sayın Cumhurbaşkanımızın çizdiği çerçevede ateşkesin önemli olduğunu belirtiyoruz. Gelen raporlar, sahadaki bilgiler kapsamında insani durumun kötüleştiğinin farkındayız. Durumun daha da kötüleşmemesi için en azından insani ateşkes yapılmasının bölge halkı için önemli olduğunu görüyoruz.” yanıtını verdi.

TSK'nın ileri düzey kapasitesi var

Karadeniz’de serbest kalan mayınlar konusunun toplantıda gündeme gelip gelmediğine yönelik soruya ilişkin de Bakan Akar, şu açıklamalarda bulundu:

“Biz konuşmamız sırasında görüşlerimizi, değerlendirmelerimizi, endişelerimizi paylaştık. Bunlardan biri de Karadeniz’deki istikrarın devamı konusu oldu. Karadeniz’de barışın, sükûnun, istikrarın sağlanması bakımından ilkeli şekilde davranmaya devam ediyoruz. Ukrayna-Rusya savaşı çıktıktan sonra biz Montrö çerçevesinde Boğaz’dan herhangi bir şekilde savaş gemisi geçişi olmamasını tüm taraflara ilettik. Şu ana kadar da Boğaz’dan herhangi bir şekilde geçiş olmadı. Dolayısıyla bölgede barışın ve istikrarın korunması bakımından tüm tarafların Montrö’ye uymasını açık ve net şekilde talep ettik. İlgili ülkelerin de bunlara uyduklarını gördük. Bölgesel sahiplik ilkesinin kullanılması lazım. Böylece de istikrarın sağlanması lazım.

Herhangi bir şekilde Karadeniz’in stratejik rekabet alanına dönmemesi lazım. Aksi hâlde bunun çok ciddi birtakım yansımaları olabilir. Orada maksadı ne olursa olsun yapılacak bir hareket, alınacak bir tedbir yanlış anlaşılmalara sebebiyet verebilir. Yanlış algı da süratli bir tırmanmaya ve gerilimin artmasına neden olabilir. Buna meydan vermemek gerektiğini tüm taraflara anlattık.”

İlave tedbirler alındı tespit radarları konuldu Karadeniz’de imha edilen sürüklenen mayınlara yönelik de Bakan Akar, “Mayınla ilgili çeşitli sayılar ortaya atıldı. Bunlara ihtiyatlı yaklaşmak gerekiyor. Şu ana kadar üç mayın emniyetli bir şekilde imha edildi. Mayın avlama gemilerimiz, helikopterlerimiz, deniz karakol uçaklarımız ve SAS timlerimiz teyakkuz hâlinde. Şu anda İstanbul Boğazı’nı yakından gözetliyoruz. Giriş çıkışı kontrol edip herhangi bir sürprizle karşılaşmamak için ilave tedbir aldık, tespit radarları koyduk. Şu anda Boğaz’da deniz trafiği ile ilgili bir sıkıntının olmadığını rahatlıkla söyleyebiliriz.” ifadelerini kullandı.

Türkiye’nin serbest kalan mayınlarla mücadele konusunda herhangi bir desteğe ihtiyacı olup olmadığı sorulan Bakan Akar, “Türk Silahlı Kuvvetlerinin bu konuda çok ileri düzeyde bir kapasitesi var. Bizim hem tespit hem imha konusunda yeterli unsurlarımız, teçhizatımız var. Ayrıca sadece kendi ihtiyaçlarımızın karşılamanın ötesinde dostlarımıza, müttefiklerimize de mayınla mücadelede destek verebileceğimizi ilettik.” dedi.

Pençe Kilit'te 57 terörist öldürüldü

Pençe-Kilit Operasyonu’nda üç şehidin olduğu hatırlatılarak operasyondaki son duruma ilişkin soru üzerine Bakan Akar, şunları söyledi:

“Pazar günü Genelkurmay Başkanımız ve Kara Kuvvetleri Komutanımız ile bölgeye giderek sahadaki son duruma ilişkin bilgileri aldık. Arkadaşlarımız yüksek bir moral ve motivasyonla faaliyetlerini sürdürüyor. Zorlu arazi ve iklim koşullarına rağmen operasyon başarıyla devam ediyor. Bölgede ciddi sayıda mağara, el yapımı patlayıcı var. Bunların neden olduğu risk ve tehditler var. Buna rağmen arkadaşlarımız el yapımı patlayıcıları imha etmek, mağaraları temizlemek suretiyle yoğun bir çalışma içindeler.

Oradaki teröristlerin barınakları, sığınakları, inleri, mağaraları tek tek ele geçiriliyor. Operasyon kapsamında 57 terörist etkisiz hâle getirildi. Dün teröristlerin alçak saldırısında üç kahraman silah arkadaşımız şehit oldu. Kendilerine Allah’tan rahmet ailelerine ve milletimize başsağlığı diliyoruz. Onların kanlarını yerde bırakmayacağımıza söz verdik. Operasyonlarımız yoğun şekilde başarıyla devam ediyor.”