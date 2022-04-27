Aytun Çıray AK Parti'nin cumhurbaşkanı adayını açıkladı! 'Erdoğan değil' iddiası bomba

İYİ Parti Genel Başkan Başdanışmanı Aytun Çıray, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla AK Partinin cumhurbaşkanı adayının Hulusi Akar olacağını iddia etti.

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İYİ Parti İzmir Milletvekili ve Genel Başkan Başdanışmanı Aytun Çıray, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla AK Parti’nin gelecek seçimler için cumhurbaşkanı adayı olarak göstereceği kişiyi açıkladı.

İYİ Partili Çıray, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar’ın AK Parti’nin cumhurbaşkanı adayı olacağını öne sürdü. Aytun Çıray paylaşımında, “Bence AKP'nin cumhurbaşkanı adayı Sn Hulusi Akar olacak” ifadelerini kullandı.