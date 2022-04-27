Avrupalı bazı şirketler TEI ekibini dağıtmak için mühendislere anormal ücretler teklif ediyor

TEI Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Mahmut Faruk Akşit, Avrupalı şirketlerin mevcuttaki ekibi dağıtmak için Türk mühendislerine astronomik ücretler önerdiğini söyledi.

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TUSAŞ Motor Sanayii (TEI), ürettiği hava aracı motorlarıyla Türkiye'nin gururu olmaya devam ederken Avrupalı şirketler boş durmuyor.

Yükselen Türk hava sanayisinden endişe duyan Avrupalılar, TEİ ekibini dağıtmak için çalışanlara anormal ücretler teklif ediyorlar.

Dünya piyasalarında olmayan fiyatlar

TEI Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Mahmut Faruk Akşit, konuya ilişkin yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"Avrupalı bazı şirketler, çalışanlarımıza, ekibi dağıtmak için, noktasal olarak kanca takıyorlar! Anormal fiyat teklif ediyorlar, dünya piyasalarında olmayan fiyatlar!"

Babası Mahmut Akşit'i anlattı: Önüme çek koydular

Türkiye'ye motor sanayisinde sınıf atlatan Eskişehir'de kurulu TEI'nin Genel Müdürü Prof. Dr. Mahmut F. Akşit'in babası Cevat Akşit, oğlunun doktora sonrası ABD'den yurda dönmesine ilişkin yılları anlatmıştı.

Cevat Akşit "Amerikalı adam önüme açık çek koydu. 'Sakın bunu götürme' dedi. 'İstediğin parayı yaz vereceğim' dedi. 'Hayır' dedim. Sonra oğluma, 'suçu bana at' dedim. Çünkü Amerika işine gelmediği zaman adamları öldürüyor. Öldürebilir, o derece Mahmut'a sahip çıkıyorlardı. Ben yaşayacağım kadar yaşadım dedim. Ölürsem ben öleyim. O sebeple söyleyince adama, benim üzerime çok durdular. Kabul etmedim. O adam Türkiye'ye de geldi beni ikna etmeye. Hayır dedim yine. Niçin; Ülkemizde çok değerli insanlar yetişiyor" ifadelerini kullanmıştı.

2013'ten beri TEİ'nin başında

Üniversite eğitimini Boğaziçi Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümünde tamamlayan Mahmut Akşit, ABD'deki doktora çalışmaları sonrası 2013'ten bu yana Eskişehir'de kurulu TEİ'nin Genel Müdürlüğü görevini yürütüyor.