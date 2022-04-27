BIST 2.421
DOLAR 14,81
EURO 15,73
ALTIN 906,36
HABER /  BİLİM - TEKNOLOJİ
ADV Kazancımız Allah İçin Verdiğimizdir
ADV En özel Anneler Günü Hediyesi Pandora'da

Avrupalı bazı şirketler TEI ekibini dağıtmak için mühendislere anormal ücretler teklif ediyor

Avrupalı bazı şirketler TEI ekibini dağıtmak için mühendislere anormal ücretler teklif ediyor

TEI Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Mahmut Faruk Akşit, Avrupalı şirketlerin mevcuttaki ekibi dağıtmak için Türk mühendislerine astronomik ücretler önerdiğini söyledi.

Abone ol

TUSAŞ Motor Sanayii (TEI), ürettiği hava aracı motorlarıyla Türkiye'nin gururu olmaya devam ederken Avrupalı şirketler boş durmuyor. 

Yükselen Türk hava sanayisinden endişe duyan Avrupalılar, TEİ ekibini dağıtmak için çalışanlara anormal ücretler teklif ediyorlar. 

Dünya piyasalarında olmayan fiyatlar
TEI Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Mahmut Faruk Akşit, konuya ilişkin yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"Avrupalı bazı şirketler, çalışanlarımıza, ekibi dağıtmak için, noktasal olarak kanca takıyorlar! Anormal fiyat teklif ediyorlar, dünya piyasalarında olmayan fiyatlar!"

Babası Mahmut Akşit'i anlattı: Önüme çek koydular

Türkiye'ye motor sanayisinde sınıf atlatan Eskişehir'de kurulu TEI'nin Genel Müdürü Prof. Dr. Mahmut F. Akşit'in babası Cevat Akşit, oğlunun doktora sonrası ABD'den yurda dönmesine ilişkin yılları anlatmıştı. 

Cevat Akşit "Amerikalı adam önüme açık çek koydu. 'Sakın bunu götürme' dedi. 'İstediğin parayı yaz vereceğim' dedi. 'Hayır' dedim. Sonra oğluma, 'suçu bana at' dedim. Çünkü Amerika işine gelmediği zaman adamları öldürüyor. Öldürebilir, o derece Mahmut'a sahip çıkıyorlardı. Ben yaşayacağım kadar yaşadım dedim. Ölürsem ben öleyim. O sebeple söyleyince adama, benim üzerime çok durdular. Kabul etmedim. O adam Türkiye'ye de geldi beni ikna etmeye. Hayır dedim yine. Niçin; Ülkemizde çok değerli insanlar yetişiyor" ifadelerini kullanmıştı.

2013'ten beri TEİ'nin başında
Üniversite eğitimini Boğaziçi Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümünde tamamlayan Mahmut Akşit, ABD'deki doktora çalışmaları sonrası 2013'ten bu yana Eskişehir'de kurulu TEİ'nin Genel Müdürlüğü görevini yürütüyor.

İlgili Haberler
Türk savunma sanayisinden ihracatta "Atak" zamanı  T129 atak helikopterinin ilk yurt dışı teslimatı Filipinler'e gerçekleştirildi
BU FOTO GALERİYE BAKIN
27 bin liraya satın aldığı araca 300 bin lira harcadı! Gören kornaya basıyor el sallıyor
Foto Galeri 27 bin liraya satın aldığı araca 300 bin lira harcadı! Gören kornaya basıyor el sallıyor Galeriye Gözat
ÖNCEKİ HABERLER
Rusya dediğini yaptı! Ruble ide ödeme yapmayan Polonya ve Bulgaristan'ın gazını kesti
Rusya dediğini yaptı! Ruble ide ödeme yapmayan Polonya ve Bulgaristan'ın gazını kesti
Dünya Bankası uyardı: Yıllarca sürebilir
Dünya Bankası uyardı: Yıllarca sürebilir
Çağlar Ökten ilk eşi kimdir oğlu Artur'un annesi kaç yaşında?
Çağlar Ökten ilk eşi kimdir oğlu Artur'un annesi kaç yaşında?
Çağlar Ökten'in oğlu kim kaç yaşında? Çağlar Ökten ilk eşi kimdir?
Çağlar Ökten'in oğlu kim kaç yaşında? Çağlar Ökten ilk eşi kimdir?
Havalar ısındı cep yakan fiyatlar geriledi! İşte fiyatı en çok düşen ürünler
Havalar ısındı cep yakan fiyatlar geriledi! İşte fiyatı en çok düşen ürünler
Kemal Kılıçdaroğlu adaylığını ilan etti iddiası CHP kulislerinde konuşuluyor
Kemal Kılıçdaroğlu adaylığını ilan etti iddiası CHP kulislerinde konuşuluyor
Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir'den ikinci S-400 paketi açıklaması
Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir'den ikinci S-400 paketi açıklaması
Kadir gecesi mesajları dualı ve ayetli yeni 2022 sözlü Kadir gecesi mesajları
Kadir gecesi mesajları dualı ve ayetli yeni 2022 sözlü Kadir gecesi mesajları
Emeklilere müjde! İkramiyeler bugün yatıyor hesaplarınızı kontrol edin
Emeklilere müjde! İkramiyeler bugün yatıyor hesaplarınızı kontrol edin
Mısır'ın darbeyle gelen Cumhurbaşkanı Sisi'den dikkat çeken Mursi çıkışı!
Mısır'ın darbeyle gelen Cumhurbaşkanı Sisi'den dikkat çeken Mursi çıkışı!