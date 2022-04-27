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Altılı masa toplantısından 4 kritik karar çıktı Abduldakir Selvi ulaştığı bilgileri sıcağı sıcağına paylaştı

Altılı masa toplantısından 4 kritik karar çıktı Abduldakir Selvi ulaştığı bilgileri sıcağı sıcağına paylaştı

Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, altı muhalefet partisinin buluştuğu son toplantıda alınan kararlara ulaştı. Buna göre tek cumhurbaşkanı adayı olacak ve seçim kararı verildikten 1 hafta sonra aday açıklanacak.

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Millet İttifakı’nın cumhurbaşkanı adayı neden belli değil? Çünkü henüz cumhurbaşkanı adayı netleşmedi. Cumhurbaşkanı adayları arasındaki mücadele devam ediyor.

Altılı masanın 3. toplantısında alınan kararlar merak konusu oldu. Hürriyet gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi, toplantının perde arkasına ve görüşmelere ilişkin bazı kararlara ulaştığını yazdı. 

Seçim kararı verildikten 1 hafta sonra açıklanacak
"Onları sıcağı sıcağına paylaşmak istedim" diyen Selvi, "Muhalefetin cumhurbaşkanı adayının ne zaman açıklanacağı belli oldu" başlıklı yazısında aktardı:

1- Ortak cumhurbaşkanı adayı çıkarılacak. İlk tura çoklu adayla gidilmesi gündemde değil. Tek cumhurbaşkanı adayı olacak.

2- Cumhurbaşkanı adayı seçim kararı verildikten 1 hafta sonra açıklanacak. Yukarıda belirttiğim gibi hem cumhurbaşkanı adayı belli değil hem de erken açıklanıp yıpranması istenmiyor.

3- 6 parti, seçimlere Millet İttifakı olarak mı girecek yoksa üçüncü ittifak olacak mı? Seçimlere hangi sistemle gidileceği ise sekizinci gün ilan edilecek.

4- Üçüncü ittifak olsa da muhalefet ortak cumhurbaşkanı adayı çıkaracak.

Seçimlere 14 ay süre var. Daha köprülerin altından çok su akar ama şimdilik eğilim bu yönde.

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