Çok sayıda bakanlık ve kurumda görevden alma ve atama! Et ve Süt Kurumu'nda 4 isim gitti

Et ve Süt Kurumu Genel Müdürü Osman Uzun ile Yönetim Kurulu Üyeleri Zekeriyya Erdurmuş, Hasan Hüseyin Aydemir ve Sezai Aydın'ın görevden alınmasına ilişkin karar Resmi Gazete'de yayımlandı.

Abone ol

Bazı bakanlık ve kurumlara ilişkin atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan kararlara göre, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdür Yardımcısı Faik Yıldırım görevinden alındı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığında açık bulunan müfettişliklere, yapılan yeterlik sınavında başarı gösteren müfettiş yardımcıları Muhammed Emin Güler, Muhammed Kalender, Begüm Ulaman Aksakal, Seçil Baykara, Cem Çulha, Özcan Şener, Ezgi Vardal Coşkun, Semra Otçeken, Yusuf Turançiftçi, Damra Elçi, Baran Deli, Barış İzmir atandı.

Nükleer Düzenleme Kurulu İkinci Başkanlığına, üye İsmail Hakkı Arıkan, üyeliğine Memduh Fatih Çınar getirildi.

Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü Yönetim Kurulu Üyesi Soner Korkmaz görevinden alındı, yerine Hasan Kaymak atandı.

Gençlik ve Spor Bakanlığı

Gençlik ve Spor Bakanlığında açık bulunan Şırnak Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne, Abdullah Ayar getirildi.

Hazine ve Maliye Bakanlığı

Hazine ve Maliye Bakanlığında açık bulunan Hazine başkontrolörlüklerine, Hazine kontrolörleri Harun Gürer, İsmail Halıcı, Semih Şahin ve Turgut Sayılır atandı. Hazine Kontrolörlüğüne, yapılan yeterlik sınavında başarı gösteren Stajyer Hazine Kontrolörü Fatih Yetişen getirildi.

Hazine ve Maliye Bakanlığında açık bulunan vergi müfettişliğine Ziya Çizioğlu atandı. Vergi başmüfettişliklerine, vergi müfettişleri Adem Tıraşcı, Mehmet Mergen, Murat Yapmış, Mustafa Tokalı, Ömer Yıldız, Şener Öztürk, Ünal Özcan, Ahmet Uçar, Fatih Kaya, Ahmet Karagöz, Ahmet Karasarıoğlu, Ali Yılmaz Yıldız, Erhan Varlı, Ertürk Yılmaz, Ferit Üstün Aydın, Hasan Çevik, İbrahİm Bahar, İlkay Çevik, Kahraman Yıldız, Kenan Tosun, Mehmet Ayvallı, Mehmet Ersİn Dönmez, Mehmet Öztürk, Mustafa Aktaş, Nihal Şengül, Onur Raci Ürkmez, Pınar Yesökey Soysal, Recep Kavaklı, Sadi Erinç Erdem, Seçkin Özkurt, Serhun Ercan, Serkan Şahin, Sinan Yılmaz, Tuncay Akkuş, Yaşar Bakkal ve Zeliha Tükenmez atandı.

Hazine ve Maliye Bakanlığında açık bulunan vergi müfettişliklerine, yeterlik sınavında başarı gösteren vergi müfettiş yardımcıları Ahmet Gönül, Ayşegül Süslü Gökalp, Dilek Yiğit Uzun, Durdu Mehmet Sağer, Erdinç İvedi, Muharrem Yalvaç, Ramazan Bulut ile Yusuf Afşar getirildi.

Kültür ve Turizm Bakanlığı

Kültür ve Turizm Bakanlığında açık bulunan başmüfettişliklere, müfettişler Muhammet Fatih Uslu, Utkan Yigitoğlu, Çiğdem Özdemir, Ali Erdem Yalçın, Mustafa Korkutata, Aysun Yücebaş, Sıtkı Serhat Yıldırım, Mustafa Çakır, Seydi Battal Özyazgan, Nezir Arslan, Serhan Karamanoğlu ve Bilal Bakır atandı.

Mili Eğitim Bakanlığı

Milli Eğitim Bakanlığı Ankara İl Milli Eğitim Müdürü Turan Akpınar görevden alındı, yerine Harun Fatsa getirildi.

Diyarbakır İl Milli Eğitim Müdürü Yüksel Arslan, Eskişehir İl Milli Eğitim Müdürü Hakan Cırıt ve Isparta Milli Eğitim Müdürü Ömer Yılmaz görevlerinden alındı.

Adıyaman İl Milli Eğitim Müdürlüğüne Ramazan Aşcı, Amasya İl Milli Eğitim Müdürlüğüne Mehmet Türkmen, Diyarbakır İl Milli Eğitim Müdürlüğüne Tokat İl Milli Eğitim Müdürü Murat Küçükali, Elazığ İl Milli Eğitim Müdürlüğüne Mehmet Yiğit, Isparta İl Milli Eğitim Müdürlüğüne Erhan Baydur, Kayseri İl Milli Eğitim Müdürlüğüne Ayhan Teltik, Mardin İl Milli Eğitim Müdürlüğüne Nevşehir İl Milli Eğitim Müdürü Murat Demir, Nevşehir İl Milli Eğitim Müdürlüğüne Müfettiş Mehmet Polat ile Trabzon İl Milli Eğitim Müdürlüğüne Hüseyin Burak Fettahoğlu getirildi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığında açık bulunan Milli Teknoloji Genel Müdür Yardımcılığına İrfan Keskin atandı.

Tarım ve Orman Bakanlığı

Tarım ve Orman Bakanlığında açık bulunan başmüfettişliklere, müfettişler Mustafa Güler, Fidan Ahmet Paksoy, Canan Çalışkan, Ali Kozan, Ahmet Çelik, Turhan Yaşar Alpkılıç ve Mehmet Melih Arslan getirildi. Batman İl Tarım ve Orman Müdürlüğüne Mehmet Aydın'ın ataması yapıldı.

Et ve Süt Kurumu

Et ve Süt Kurumu Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Başkanı Osman Uzun görevden alındı. Et ve Süt Kurumu Genel Müdürlüğü Yönetim Kurulu üyeleri Zekeriyya Erdurmuş ve Hasan Hüseyin Aydemir görevinden alındı. Et ve Süt Kurumu Yönetim Kurulu Üyesi Sezai Aydın görevden alındı, yerine Mehmet Ali Köse getirildi.

Ticaret Bakanlığı

Ticaret Bakanlığında açık bulunan, İhracat Genel Müdürlüğüne Mehmet Ali Kılıçkaya, İthalat Genel Müdürlüğüne İhracat Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Azgın, Uluslararası Hizmet Ticareti Genel Müdürlüğüne Emre Orhan Öztelli, Ürün Güvenliği ve Denetimi Genel Müdürlüğüne Genel Müdür Yardımcısı Hakkı Karabörklü, Destek Hizmetleri, Tasfiye İşleri ve Döner Sermaye Genel Müdürlüğüne Oğuzhan Şatıroğlu ve Strateji Geliştirme Başkanlığına Süleyman Alıcı atandı. Ticaret müfettişliğine, yeterlik sınavında başarı gösteren ticaret müfettiş yardımcıları Rıdvan Candan, Halil Bayındır ve Salih Ulutaş getirildi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Tersaneler ve Kıyı Yapıları Genel Müdür Yardımcısı Naci Kaya ile 4. Bölge Yusuf Taşkan görevlerinden alındı. Tersaneler ve Kıyı Yapıları Genel Müdür Yardımcılığına Burak Okçu, Denizcilik Genel Müdür Yardımcılığına Zafer Aslan, 10. Bölge Müdürlüğüne Buğrahan Çakmak, DLH Marmaray (İstanbul) Bölge Müdürlüğüne Gökhan Taş atandı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı başmüfettişliklerine, müfettişler, Recai Kılıçoğlu, Hamdi Çalışkan, Engin Eminağaoğlu, Ahmet Recai Aldemir, Hidayet Dertlioğlu, Tahsin Deniz, Aytekin Abacı, Hasan Güngör ve Esma Atan getirildi.