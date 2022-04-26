Türkiye 26 Nisan 2022 koronavirüs vaka ve ölü sayısı! Sağlık Bakanlığı son durumu paylaştı

TÜRKİYE'de son 24 saatte 132 bin 633 yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi yapıldı, 2 bin 511 kişinin testi pozitif çıktı, 14 kişi hayatını kaybetti. Türkiye'de bugüne kadar yapılan aşı sayısı toplam 147 milyon 455 bin 844 doza yükseldi.

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Sağlık Bakanlığı güncel yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tablosunu paylaştı. 26 Nisan 2022 Salı günü verilerine göre Türkiye'de son 24 saatte 132 bin 633 test yapıldı, 2 bin 511 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 14 kişi yaşamını yitirdi, iyileşenlerin sayısı ise 14 bin 425 oldu. Türkiye'de bugüne kadar uygulanan aşı miktarı 147 milyon 455 bin 844 doza yükseldi.