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Türkiye 26 Nisan 2022 koronavirüs vaka ve ölü sayısı! Sağlık Bakanlığı son durumu paylaştı

Türkiye 26 Nisan 2022 koronavirüs vaka ve ölü sayısı! Sağlık Bakanlığı son durumu paylaştı

TÜRKİYE'de son 24 saatte 132 bin 633 yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi yapıldı, 2 bin 511 kişinin testi pozitif çıktı, 14 kişi hayatını kaybetti. Türkiye'de bugüne kadar yapılan aşı sayısı toplam 147 milyon 455 bin 844 doza yükseldi.

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Sağlık Bakanlığı güncel yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tablosunu paylaştı. 26 Nisan 2022 Salı günü verilerine göre Türkiye'de son 24 saatte 132 bin 633 test yapıldı, 2 bin 511 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 14 kişi yaşamını yitirdi, iyileşenlerin sayısı ise 14 bin 425 oldu. Türkiye'de bugüne kadar uygulanan aşı miktarı 147 milyon 455 bin 844 doza yükseldi.

Önceki gün yayınlanan veriler:

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