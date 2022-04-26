Moody's enflasyon uyarısıyla korkuttu! 2023'ün sonlarına kadar düzelme beklenmiyor

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's, küresel enflasyonun 2022'de yüksek kalmasının, 2023'ün ikinci yarısında ise ılımlı hale gelmesinin beklendiğini açıkladı.

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Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's, artan gıda ve yakıt fiyatları ile Rusya-Ukrayna savaşıyla şiddetlenen tedarik zinciri kesintilerinin etkisiyle enflasyonist baskıların daha belirgin olacağını ve beklenenden daha uzun süreceğini belirtti.

Gelişmiş ekonomilerde artan işgücü maliyetlerinin ve yükselen enflasyon beklentilerinin riskleri artırdığına işaret edilen açıklamada kalıcı olarak yükselen enflasyonun özellikle ekonomik büyümenin yavaşladığı ve faiz oranlarının yükseldiği bir dönemde ülkeler için olumsuz kredi etkilerine sahip olacağı aktarıldı.

Açıklamada, "Küresel enflasyonun 2022'de yüksek kalmasını, 2023'ün ikinci yarısında ise ılımlı hale gelmesini bekliyoruz, enflasyon riskleri yukarı yönlü" değerlendirmesinde bulunuldu.

Enflasyonun daha 'inatçı' olması durumunda ülkelerin uzun süre daha yüksek fonlama maliyetlerine maruz kalacağına dikkat çekilen açıklamada daha uzun süren yüksek enflasyonun sosyal ve politik riski daha da artıracağı ifade edildi.