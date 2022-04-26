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Rusya'ya gidecek binlerce araç Belçika limanına takıldı

Rusya'ya gidecek binlerce araç Belçika limanına takıldı

Belçika limanında, Rusya'ya ihraç edilmesi planlanan ancak yaptırımların yürürlüğe girmesiyle gönderilmesi engellenen binlerce araç bekliyor.

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Belçika'nın en büyük limanlarından Zeebrugge'da 8 bin civarında araç Rusya'ya yönelik yaptırımlar nedeniyle beklemeye alındı.

Belçika gümrüğü, yaptırımlar sebebiyle aralarında Mercedes, Audi, BMW, Cadillac, Lexus gibi lüks araçlarla, Toyota, Ford, Volkswagen, Hyundai, Nissan ve Suzuki gibi markaların SUV ve karavanlarının Rusya'ya gönderilmesine izin vermiyor.

Söz konusu araçlar nedeniyle Zeebrugge limanının otopark kısmı dolmuş durumda.

Limanda bekleyen otomobillerin siparişleri Avrupa Birliği (AB) yaptırımları öncesinde verilmiş ancak gönderilmesi mümkün olmamıştı.

AB'nin Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle mart ayında yürürlüğe koyduğu yaptırımlar uyarınca Rusya'ya 50 bin avronun üzerinde değere sahip araç gönderilemiyor.

Söz konusu araçların limanda daha ne kadar bekletileceği bilinmezken, bu araçların hukuki durumu da belirsizliğini koruyor.

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