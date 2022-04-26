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Alpay Özalan'dan Özgür Özel'e: Meclis’te adeta kuyruğunu sıkıştırarak geziyorsun

Alpay Özalan'dan Özgür Özel'e: Meclis’te adeta kuyruğunu sıkıştırarak geziyorsun

AK Parti İzmir Milletvekili ve TBMM İdare Amiri Alpay Özalan, Osman Kavala'nın müebbet hapis cezası almasının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef alan açıklamaları nedeniyle CHP'li Özgür Özel'e tepki göstererek "Be seviyesiz Özgür Özel, fondaş kameralar karşısında şov yapıyorsun, Meclis’te adeta kuyruğunu sıkıştırarak geziyorsun." dedi.

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AK Parti İzmir Milletvekili ve TBMM İdare Amiri Alpay Özalan, Osman Kavala'nın müebbet hapis cezası almasının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef alan açıklamaları nedeniyle CHP'li Özgür Özel'e cevap verdi.

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, Gezi Parkı davasının karara bağlanmasının ardından yaptığı açıklama ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı isim vererek tehdit etti. Osman Kavala'nın 'özgür' olduğunu söyleyen Özel, “Erdoğan mahkûm olacaktır. Ant olsun” ifadelerini kullandı.

Özel'in tehditlerine sosyal medyadan da tepkiler geldi. AK Parti İzmir Milletvekili ve TBMM İdare Amiri Alpay Özalan, Özel'in açıklamalarına sosyal medya hesabından yayınladığı bir video ile cevap verdi.

Özel için, “Özel ve onun gibi densizlere sesleniyorum!" diyen Özalan, “Gazi Parkı Davası'nda yargı kararını verdi ve suçlular cezalandırıldı. Ülkemize ve milletimize yapılan en büyük ihanetlerden biri olan Gezi vandallığına her zamanki gibi CHP sahip çıktı. Özgür Özel denilen kendini bilmez, soykırım iftirasıyla ilgili Sezgin Tanrıkulu'nu da yanına alıp bir basın toplantısı düzenledi. Ağzından köpükler saçarak konuşan ve tedavi şart dedirten bir performans sergileyen Özgür Özel haddini çok fazla aştı. Rezil ifadelerle Cumhurbaşkanımızı hedef aldı. Tehditler savurdu” şeklinde konuştu.

Senin gibi bir korkağa meydanı bırakır mıyız sanıyorsun?
Sözlerine, “Neymiş? Mahkûm edeceklermiş, hesap soracaklarmış. Be densiz Özgür Özel, 15 Temmuz'da silahlı darbecilere bile geçiş vermeyen lider ve sevenleri senin alçak tehditlerinden korkar mı sanıyorsun? Ve hadsiz Özgür Özel, onca devletin düşmanlığıyla baş eden ve onların maşalığını yapan ve terör örgütlerinin başını ezen lider ve sevenleri senin gibi bir çapsıza pabuç bırakır mı sanıyorsun?” diyerek devam eden Alpay Özalan şunları kaydetti:

“Be seviyesiz Özgür Özel, fondaş kameralar karşısında şov yapıyorsun, Meclis’te adeta kuyruğunu sıkıştırarak geziyorsun. Senin gibi bir korkağa meydanı bırakır mıyız sanıyorsun? Halkın yüzde 52'sinin oyuyla seçilmiş bir cumhurbaşkanıyla adam gibi konuşacaksınız, haddinizi bileceksiniz. Milli iradeye yaptığınız bu rezil saldırılara karşı her zaman ve her yerde hak ettiğiniz yanıtı vereceğiz.”

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