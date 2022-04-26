Fatih Altaylı Nagehan Alçı'yı çok kötü yakaladı! 'Bu da mı gol değil Nagehan...'

Habertürk yazarları Fatih Altaylı ile Nagehan Alçı arasındaki 'Taksim'de sığınmacı' tartışmasında Fatih Altaylı'nın ayağına öyle bir pas geldi ki o da gole çevirmekte gecikmedi. Fatih Altaylı ardından da isim vermeden Nagehan Alçı'ya "Bu da mı gol değil" diye sordu...

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Habertürk gazetesi yazarı Fatih Altaylı, İstanbul Taksim'de Pakistan uyruklu çetenin Nepal'li 4 turisti kaçırması üzerine Nagehan Alçı'ya yüklenme fırsatını kaçırmadı. Altaylı ile Alçı arasında uzun süredir sığınmacılar konusunda polemik sürüyordu. Altaylı, İstiklal Ceddesi çevresi'nde sığınmacı çetelerin oluştuğunu yazarken, Nagehan Alçı, 'Yıllardır her gün Beyoğlu'ndayım, Altaylı'nın söylediği şeyi hiç görmedim" tezini savunuyordu. Taksim'de Pakistanlı sığınmacılardan oluşan çete, 4 Nepalli turisti kaçırınca Fatih Altaylı isim vermeden Nagehan Alçı'ya demediğini bırakmadı... İşte Altaylı'nın yazısının ilgili bölümü:

Beyoğlu'nda hiç yabancı yok, ben yalan söylüyorum!

Biliyorsunuz Beyoğlu’nda neredeyse hiç yabancı yok, olanlar da genelde Avrupalılar, zaten ben faşist olduğum için Beyoğlu’nda ve İstiklal Caddesi civarında çeteler oluştu diye yalan söylüyorum, buralarda çete falan yok.

Buralarda suç işlemek için biraya gelenler olduğu iddiası benim gibi alçaklar tarafından uyduruluyor.

Durumun bu olduğuna inanmanız isteniyor değil mi!

'Yalancı' ve 'cahil'in mumu çabuk söndü

Hey büyük Allahım.

Yalancının ve cahilin mumunu o kadar hızlı söndürüyorsun ki!

Bakın şu habere.

4 Nepalli turist Taksim Meydanı’nda gezerken 6 kişilik Pakistanlı bir çete tarafından kaçırılıyor.

Nepalli turistler fidye için kaçırıldıktan sonra üç gün boyunca bir evde tutuluyor.

Turistlerin ailelerine ulaşan Pakistanlı çete ailelerden 10 bin Euro talep ediyor.

Aileler İstanbul Emniyeti'ne haber veriyor.

Fidye ödemesi yapılırken, Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü’nün operasyonuyla Pakistanlı çete yakalanıyor.

Biz faşistiz, 'yok' diyenlar hümanist!

Çetenin Nepallileri tuttuğu evden çok sayıda silah ve satırlar ele geçiriliyor.

Belli ki, bu sığınmacılar kendi suç kültürleri ile birlikte ülkemize geliyorlar ve kendi ülkelerindeki suç tipini de ülkemize getiriyorlar.



Sicilleri Türkiye aleyhine ne varsa destekleme gafletiyle dolu...

Ve tüm bunların olacağını söyleyen biz suçlu ve faşist oluyoruz, sicilleri Türkiye aleyhine ne varsa bilerek veya bilmeyerek destekleme gafletiyle dolu olanlar ise “hümanist” oluyorlar.

'Kötü niyetli değil' desek bile zekasızlık

Ama Allah'tan doğrular ortaya çıkmak için uzun süre beklemiyor. Kötü niyetin olmadığını kabul etsek bile en azından zeka ile zekasızlık arasındaki fark ortaya çıkıyor.