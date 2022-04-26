Kapalı mekanda maske şartı kalktı! Prof. Dr. Mehmet Ceyhan ve Prof. Dr. Bülent Ertuğrul'dan flaş yorum

Bakan Koca başkanlığındaki Bilim Kurulu toplantısının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan alınan flaş kararları açıkladı. Buna göre toplu taşıma ve sağlık kuruluşlarında maske kullanılmaya devam edilecek. Vaka sayısı 1000'nin altına düştüğünde o yasak da kalkacak. Alınan karar için uzman iki isimden ilk açıklamalar geldi.

Abone ol

Bilim Kurulu toplantısı sonrası milyonları yakından ilgilendiren kararlar duyuruldu. Bundan böyle maske toplu taşıma ve sağlık kuruşlarında takılacak. Prof. Dr. Mehmet Ceyhan ve Prof. Dr. Bülent Ertuğrul'dan alınan kararlara ilişkin değerlendirmeler geldi.

"Maske uygulaması kalkıyor. Bunu sevinçle kutlamayı anlamıyorum. Ortada bizim karar vereceğimiz sonuç yok." diyen Ceyhan şöyle devam etti:

Savaş düşünün iki ülke anlaşırsa kutlarsınız burada virüs var karşı tarafta bununla ilgili yaptırımınız yok. Virüsten 'artık hastalandırmayacağım, öldürmeyeceğim' diye söz alamıyorsunuz. Kısıtlamaları kaldırmak devletin elindeki durum. Bilim insanları bir şeylerin bitmesi için erken olduğunu söylüyor. Birçok insan önlemler kaldırılacak diye bekliyordu.

Bundan sonra şöyle düşünmek lazım insanlar korunmak isteyenler maske takmalı mesafeye devam etmeli. Yeni dalga gelecek mi gelmeyecek mi problemi var. Bazı ülkeler 6. dalgayı yaşıyor. Türkiye yurt dışından gelişleri kontrol etmelidir.

Prof. Dr. Bülent Ertuğrul da yaptığı açıklamada aşı oranlarının da düşeceğini söyledi ve şu ifadeleri kullandı:

Kapalı alanlarda zaten kimse maskesini takmıyordu. Pandemi bitmedi. İş bireysel sağlık sorununa dönmüş durumda. Artık Covid-19 bireysel sağlık sorunudur. Aslında Covid-19 pandemi sürdüğü sürece toplumsal sağlık sorunudur. Aşı oranları da düşecektir.