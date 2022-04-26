Son seçimi bilen ORC'den dikkat çeken seçim anketi Seçim kavgalarını kızıştıracak sonuçlar

ORC'nin Nisan ayı seçim anketinde partilerin değişken oy oranları dikkat çekti. Ankete göre Cumhur İttifakı bir önceki ankete göre oy oranını düşürürken Millet İttifakı artırdı. CHP ve İYİ Parti'de yükseliş sürerken ittifak ortakları Gelecek Partisi, Deva Partisi ve Demokrat Partisi'ndeki erime de dikkat çekti.

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Son seçimi doğru tahmin eden ORC Araştırma'nın son anket sonuçları çok tartışılacak. 17-22 Nisan tarihleri arasında yüz yüze anket yöntemiyle 41 ilde yapılan anketin sonuçlarına göre ittifakların arasındaki oy farkı açıldı.

31 Mart – 3 Nisan 2022 tarihleri arasında yapılan son ankete göre Cumhur İttifakı 36,6'dan 35,9'a düşürken Millet İttifakı 40,2'den 41,6'ya yükseldi.



Geçtiğimiz ay 3'lük oranıyla dikkat çeken Gelecek Partisi'nin bir puan düşüşte olduğu dikkat çekerken Deva Partisi'nde de aşağı doğru oynama olduğu görüldü.

4 bin 385 kişiyle yapılan anketin sonuçlarına göre partilerin oy oranları ise şöyle:

AK Parti %28,1

CHP %24,3

İYİ Parti %17,3

HDP %8,5

MHP %7,8

Gelecek Partisi %2,3

Deva Partisi %2,1

Saadet %1,6

TDP %1,5

BTP %1,2

YRP %1,3

MP %0,9

DP %0,6

BBP %0,5

Hüdapar %0,5

Diğer %0,7

31 Mart – 3 Nisan 2022 tarihleri arasında yapılan ankette ise sonuç şöyleydi: