Meteoroloji ve uzman isimlerden uyarı! Montları hazırlayın kar geri geliyor sıcaklık düşüyor İstanbul, Kastamonu...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü yeni hava durumu tahminleri paylaştı. Buna göre bugün pek çok şehirde sağanak yağış var. Bayram planları yapanları da üzecek haber geldi. Bayramda havalar soğuyor. İşte uzman isimlerin açıklamaları ve bölge bölge son durum...
Yurt genelinde sıcaklıklar mevsim normalleri üzerinde seyretmeye devam ediyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yaptığı açıklamaya göre bugün Marmara'da, Sivas, Bayburt, Kayseri, Kastamonu ve Karabük’ün güneyi, Siirt, Batman çevreleri ve Mardin'de sağanak yağış var. Öte yandan bayramda hava nasıl olacak merak ediliyor. Uzman isimlerden peş peşe açıklamalar geldi. Buna göre sıcaklık düşüyor ve hava soğuyor ve bazı şehirlerde bayram günü yağış görülecek.
Uzman isim Kerem Ökten sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:
-Ramazan Bayramı güncel tahmin. Arife günü Ülkenin kuzeyi serin geçecek. Bayramın 3 günü ise hava Ülke genelinde sıcak iken; Bayram sabahına Erzincan, Bayburt ve Gümüşhane yer yer kar örtüsü ile uyanabilir...
Prof. Dr Orhan Şen de yaptığı açıklamada şu uyarılarda bulundu:
-Bu hafta sonu (cuma) sıcaklıklar düşüyor. Bayramda bu sıcaklıklar olmayacak. Bu hafta sonu ve bayramda yaz havası olmayacak bahar havası olacak.
-Ege ve Akdeniz bölgesinde de bayramda sıcaklıklar bu günkü gibi olmayacak. Yağmur nerde olacak daha sonra bakarız