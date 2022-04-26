Meteoroloji ve uzman isimlerden uyarı! Montları hazırlayın kar geri geliyor sıcaklık düşüyor İstanbul, Kastamonu...

Yurt genelinde sıcaklıklar mevsim normalleri üzerinde seyretmeye devam ediyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yaptığı açıklamaya göre bugün Marmara'da, Sivas, Bayburt, Kayseri, Kastamonu ve Karabük’ün güneyi, Siirt, Batman çevreleri ve Mardin'de sağanak yağış var. Öte yandan bayramda hava nasıl olacak merak ediliyor. Uzman isimlerden peş peşe açıklamalar geldi. Buna göre sıcaklık düşüyor ve hava soğuyor ve bazı şehirlerde bayram günü yağış görülecek.