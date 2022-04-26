İstanbul'da 6 Pakistanlı Nepalli 4 turisti kaçırıp başımıza çete kesildi! Bugün polis işkence evini buldu

Nepallilere satır gösteren Pakistanlılar onları zorla alıkoyarak kaçırdı. Eyüpsultan’da bir eve kapattıkları rehinelere işkence eden Pakistanlılar, görüntülerini çekerek Nepallilerin yakını olan Nepal Dostluk ve Kültür Derneği’nden Nayandra C.’ye gönderip 10 bin avro fidye istedi.

İŞTE REHİNE KURTARMA OPERASYONUNUN VİDEOSU