İstanbul'da 6 Pakistanlı Nepalli 4 turisti kaçırıp başımıza çete kesildi! Bugün polis işkence evini buldu
İSTANBUL Taksim Meydanı’ndan Pakistanlı 6 gaspçı 4 Nepalli turisti kaçırdı. 3 gün boyunca turistlere işkence eden Pakistanlılar yakınlarından 10 bin avro istediler. İstanbul polisi bugün Nepalli turistleri kaçıran Pakistanlılara baskın yaptı. Evden satırlar ve silahlar çıktı. Türkiye'de 6 Pakistanlı'nın 4 Nepalli turisti kaçırabiliyor olması göçmen meselesini bir kez daha gündeme taşıdı.
İSTANBUL Taksim Meydanı’nda dolaşan 2’si kadın 4 Nepal uyruklu şahıs, Pakistan uyruklu 6 gaspçı tarafından satır zoruyla kaçırıldı. Rehin tutuldukları evde 3 boyunca işkence gören Nepallilerin görüntülerini yakınlarına atan gaspçılar, 10 bin avro fidye istedi. Beyoğlu Asayiş Büro Amirliği ekipleri, film gibi bir operasyonla rehineleri Eyüpsultan’da tutuldukları evden kurtardı. Evde çıkan satırlara ve tabancaya el konulurken, 6 gaspçı gözaltına alındı.
Olay, önceki gün saat 23.00 sıralarında Beyoğlu Taksim Meydanı’nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Nepal uyruklu arkadaşlar Nakul N., Chandramaya G., Laxmi T. ve Lal Bahadur C. meydanda dolaşmaya başladı. Bir süre sonra Nepallilerin yanına 6 Pakistan uyruklu şahıs yaklaştı.
Nepallilere satır gösteren Pakistanlılar onları zorla alıkoyarak kaçırdı. Eyüpsultan’da bir eve kapattıkları rehinelere işkence eden Pakistanlılar, görüntülerini çekerek Nepallilerin yakını olan Nepal Dostluk ve Kültür Derneği’nden Nayandra C.’ye gönderip 10 bin avro fidye istedi.
İŞTE REHİNE KURTARMA OPERASYONUNUN VİDEOSU
Satırla kaçırdılar, işkence edip 10 bin avro istediler
Bunun üzerine C., Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliğine giderek ihbarda bulundu. İhbar üzerine çalışma başlatan ekipler, C.’den gaspçılarla Taksim Meydanı’nda bir buluşma ayarlamasını istedi. Bunun üzerine fidyeyi hazırlayan Nayandra C., şüphelilerine meydanda buluşmak için beklemeye başlarken, Beyoğlu polisi ise çevrede önlem alarak uzaktan izlemeye başladı.