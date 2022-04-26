Bakan Bekir Bozdağ'dan Gezi davası tepkilerine cevap: Herkes işine baksın

GEZİ PARKI davasında çıkan kararlar üzerine Cumhurbaşkanı Erdoğan ve mahkeme üyelerine gelen tepkiler üzerine Adalet Bakanı Bekir Bozdağ cevap verdi.

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Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Gezi Davası kararları için gelen tepkiler üzerine yaptığı açıklamasında "Hakimler tavsiye ve telkin kabul etmezler. Vicdani kanaatle açıklarlar. Olması gereken tepkilerin dışında saygısızca tepkilere şahit olduk. Sayın Cumhurbaşkanımıza ve mahkeme üyelerini tehdit eden hakaret eden ifadelere tanık olduk. Dil uzatanları, and içenleri herkesi kınıyorum. Türkiye'de kararlar beklendiği gibi çıkınca ya da çıkmayınca hakimler talimatla karar veriliyor diye mahkeme ve hakimleri suçlamak hukuk devletiyle bağdaşmayan bir uygulama olarak ortaya çıkıyor. Dünkü olayda da bir kez daha görmüş olduk. Saygı duymaya davet ediyorum." dedi

ABD'den gelen tepki açıklamasının sorulması üzerine "Türk yargısı bağımsız bir yargıdır. Ne ABD ne başkasının bir şey söyleme hakkı yoktur. Herkes işine baksın" dedi.