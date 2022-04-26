27 bin liraya satın aldığı araca 300 bin lira harcadı! Gören kornaya basıyor el sallıyor

“Bir yılda yaklaşık 300 bin TL harcadık”

Aracı kendi zevklerine göre komple restore ederek topladıklarını ifade eden Acar, “Aracı yaklaşık 1 yılda topladık. İlk başlarda maliyet için ufak rakamlar çıkıyordu ancak sonradan motorundan başlayıp komple iç döşemesine kadar detaylandırınca maddi anlamda da yormaya başladı ancak ne kadar yorsa da verdiğimiz emeğin karşılığını aldık. Yaklaşık 300 bin TL para harcadık. Şu anda Ordu’da bu araç tek diyebilirim. Bu bizim keyif aracımız ancak insanların özel günleri için ilerleyen günlerde kiralama yapabiliriz” diye konuştu.