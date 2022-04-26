Osman Kavala'ya Gezi davasında müebbet çıkınca Özgür Özel 'ant olsun' deyip nefret kustu!
Gezi Parkı olaylarına ilişkin 9'u firari 17 sanıklı ana davada beklenen karar çıktı. Mahkeme heyeti, Osman Kavala'yı ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırdı. Diğer sanıklar için de 18 yıl hapis cezası verdi. Kararın ardından HDP ve CHP'li milletvekilleri adliye önünde açıklama yaptı ve Erdoğan'ı 'ant olsun' diyerek tehdit etti.
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Grup Başkanvekili Özgür Özel, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef alan ifadeler kullandı. Özgür Özel, "Kavala özgürdür. Tarih önünde Recep Tayyip Erdoğan mahkum olacaktır, hesap verecektir. Ant olsun, ant olsun, ant olsun" dedi.
Tanrıkulu'dan tehditler
CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu da yaptığı açıklamada hakim ve savcılara tehditler savurdu. 'Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevlerini yapmasını kısmen veya tamamen engellemeye teşebbüs etmek' suçundan hapis cezası alan sanıklara arka çıkan Tanrıkulu, "Çok yakında bu hakimlerin, savcıların hepsinden hesap soracağız" ifadelerini kullandı.
GEZİ DAVASI KARARI
Anadolu Kültür AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Osman Kavala, firariler eski CIA danışmanı Henri Barkey ve Can Dündar'ın da aralarında bulunduğu 9'u firari 17 sanığın Gezi Parkı davası karara bağlandı. 3 mahkeme üyesinden 2'si cezaları onarken 1 üye karşı oy verdi.
Osman Kavala'ya müebbet hapis cezası verilirken tutuksuz sanıklar Ayşe Mücella Yapıcı, Şerafettin Can Atalay, Tayfun Kahraman, Ali Hakan Altınay, Yiğit Ali Ekmekçi, Çiğdem Mater Utku ve Mine Özerden'e de 18 yıl hapis cezası çıktı. Mahkeme heyetinin kararı gereği bu 7 kişi tutuklanacak.
Heyet, firari sanıklar Henri Jack Berkey, Ayşe Pınar Alabora, Can Dündar, Gökçe Yılmaz, Handan Meltem Arıkan, Hanzade Hikmet Germiyanoğlu, Mehmet Ali Alabora, Yiğit Aksakoğlu ve İnanç Ekmekçi'nin dosyalarını ayrılmasına karar verdi.