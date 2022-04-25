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Kocaeli'de hareketli anlar! Yediği tokat sonrası kurşun yağdırdı

İhlas Haber Ajansı

KOCAELİ'nin Gebze ilçesinde alacak verecek meselesi yüzünden çıkan tartışmada kendisine tokat atılan şahıs yanındaki silahla kurşun yağdırdı. Olayda 1 kişi yaralandı. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

KOCAELİ'nin Gebze ilçesi Tatlıkuyu Mahallesi Tatlıkuyu Caddesi üzerinde aralarında alacak verecek meselesi olduğu öğrenilen iki grup arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi ile bir şahıs yanında getirdiği tabancayı çıkararak diğer şahıslara kurşun yağdırdı. Kurşunların isabet ettiği Tahsin E. yaralanırken vuran şahıs ise olay yerinden kaçtı.

İhbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede adrese ulaşan sağlık ekipleri yaralı şahsa ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Ardından ambulansa alınan yaralı tedavi edilmek üzere özel bir hastaneye kaldırıldı. Yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Olay anı bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde şahısların tartıştığı, aralarından bir kişinin diğerine tokat attığı görülüyor. Görüntülerin devamında tokat yiyen şahıs yanında getirdiği silahı çıkararak diğer şahıslara ateş etmeye başlıyor. Kurşunların isabet etmemesi için etrafa kaçışan şahıslar araçların arkasına saklanıyor.

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