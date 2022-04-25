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Kemal Kılıçdaroğlu'nun elektriği kesik dediği evin sahibi Güllü Demir 'kaymakam açtırdı' diyor

ANKARA'da CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu dün "4 aydır elektriği kesik'' diyerek Güllü Demir'in evini ziyaret etti. Enerji Bakanı Fatih Dönmez, "Elektriği kesik değil" deyip Kılıçdaroğlu'na yüklendi. Evin sahibi Güllü Demir ise elektriklerinin kesik olduğunu açıkladı.

Kemal Kılıçdaroğlu'nun dün Keçiören'de ziyaret ettiği ev siyasette yeni bir polemiği başlattı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Güllü Demir isimli kadının elektriğinin 4 aydır kesik olduğunu söyledi ve mum ışığının aydınlattığı evden fotoğraf paylaştı. Enerji Bakanı Fatin Dönmez, akşam saatlerinde o evin elektriğinin kesik olmadığını, Kılıçdaroğlu'nun elektrikleri açmayıp algı operasyonu yaptığını iddia etti. AK Partili isimler sosyal medyadan Kılıçdaroğlu'na yüklendi. CHP'liler ise hem ses kaydı hem belgeyle elektriklerin kesik olduğunu gösterdiler. 

Evin sahibi Güllü Demir de bir video çekerek elektriklerinin kesik olduğunu duyurdu. Güllü Demir, açıklamasında şunları söyledi: "20 gün önce benim elektriğim kesikti. Dün sayın genel başkan evime geldikten sonra bugün kaymakamlık tarafından benim elektriğim açıldı."

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