Erdoğan Bayraktar'dan olay çıkış! 'Atatürk’ü çok seven birisi değilim' işte paylaştığı video

Eski Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayraktar, 23 Nisan kutlamaları çerçevesinde AtatürK'ü anlatan bir video paylaştı. Erdoğan'ı hedef aldığı iddiaları üzerine de "Aslında Atatürk’ü çok seven birisi değilim, ancak her TÜRKİYE vatandaşının Atatürk’e saygı duyması gerektiğini vurgulamak istedim" dedi.

Eski Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayraktar çok konuşulan Atatürk mesajının ardından bir açıklama daha paylaştı. 17-25 Aralık sürecinde sürecinde Çevre ve Şehircilik Bakanı olarak adı soruşturmaya giren Erdoğan Bayraktar son mesajında şunları söyledi:

"Atatürk’ü tanıtmaya çalışan bir önceki twitimle, kesinlikle hiç kimseye bir gönderme yapmadım. Aslında Atatürk’ü çok seven birisi değilim, ancak her TÜRKİYE vatandaşının Atatürk’e saygı duyması gerektiğini vurgulamak istedim."

Paylaştığı Atatürk videosunda ne vardı?

Bir TikTok videosu paylaşan eski Bakan, 23 Nisan’da Atatürk mesajı verdi. Videoda ise Atatürk’e yöneltilen iftiralara yer verilirken aslında Atatürk’ün tam tersi icraatlara imza attığı dile getirildi.

Kime ait olduğu bilinmeyen konuşmada, “Bize bir Mustafa Kemal Atatürk tanıttılar yahu adam İngilize karşı mücadele ediyor, İngiliz’i, Fransız’ı, Yunan’ı, İtalyan’ı denize döküyor, adam Hıristiyan oluyor. Adam Mason localarını kapatıyor, ama Mason oluyor. Bursa’da iki kız çocuğu Hıristiyan oldu diye Bursa’daki koleji kapatmış adamdır Mustafa Kemal Atatürk” ifadeleri yer aldı.

Erdoğan'a gönderme mi?

Öte yandan söz konusu videoda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 2018 yılında dile getirdiği “İslam’ın güncellenmesi gerekiyor” sözlerine de gönderme yaptığı şeklinde yorumlandı. Videoda, “İktidara gelir gelmez ‘Kuran’ı güncelleyelim’ demedi. ‘14 yıl 15 yıl önce İslam’ın hükümlerini uygulayamayız’ demedi. ‘Bunu güncellememiz lazım’ demedi. Ne dedi biliyor musunuz: ‘Elmalılı Hamdi Yazır Bey lütfen Kuran’ı Kerim’i Türkçe’ye tercüme et ne demek istiyor Cenab-ı Hak’ dedi” konuşması yer aldı.