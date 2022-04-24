FOX'un İyilik dizisi 1. bölüm fragmanı

İyilik dizisi 1. bölüm fragmanı yayınlandı. İyilik'in bu hafta yayınlanacak ilk bölümünde neler yaşanacak? İyilik 29 Nisan 2022 Cuma akşamı FOX'ta...

Neslihan'ın dışardan bakıldığında muhteşem, gıpta edilen bir hayatı vardır. Neslihan da bu illüzyona inanmış, kusursuz bir yaşam sürdüğünü zannederken hayatta en güvendiği insanın, kocasının onu uzun zamandır aldattığını öğrenir. Üstelik de kardeşi yerine koyduğu Damla'yla.

Üstüne bastığı bütün taşlar yerinden oynar ve Neslihan; doğruyu yanlışı, iyiyi kötüyü yeniden sorgulamak, yeniden anlamlandırmak zorunda kalır ki yeniden ayağa kalkıp kendi için, ailesi için, çocukları için mücadele edebilsin…