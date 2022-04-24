Anne ve babaannesine işkence edip o anları sosyal medyadan paylaştı! Cani evlat dehşeti

İZMİR'de cani evlat yaşlı anne ve babasına işkence edip o anların görüntülerini de sosyal medya hesabından yayınladı. Gözaltına alınan cani evlat Yalçın Geçer tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İzmir Narlıdere'de Yalçın Geçer isimli adam, birlikte yaşadığı babası Göksel Geçer ile babaannesi Fatma Geçer'i dövdü ve o anlara ait görüntüleri sosyal medya hesabından paylaştı. Görüntüler üzerine harekete geçen Narlıdere İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Yalçın Geçer'i gözaltına aldı.

Yalçın Geçer'in görüntülerde, 'Metin' isimli kişiye "Bak bunları bu hale getirdim. 'İbret-i alem olsun' diye. Seni daha beter yapacağım" diye seslendi. Geçer'in babası ve babaannesine küfürler savurduğu ve darp nedeniyle yüzlerinde morluk ve şişmeler olduğu saptandı.

Psikolojik sorunları olduğu iddia edilen ve daha önce darp suçundan poliste kaydı bulunan Yalçın Geçer, dün sevk edildiği adliyede tutuklandı. Anne ve oğlunun İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ndeki tedavileri sürüyor.