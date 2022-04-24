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Trabzonsporlu oyuncular havaalanında kolbastı oynadı ortalık yıkıldı

ADANA Demirspor'u 4-1 yenerek şampiyonluğa bir adım daha yaklaşan Trabzonsporlu futbolcular Adana Şakirpaşa Havaalanı'nda kolbastı oynadı. O anlar kameralara yansıdı...

Trabzonsporlu futbolcular maçın ardından Trabzon’a dönmek için geldikleri havalimanında kolbastı oynadı.
Spor Toto Süper Lig'in 34. haftasında deplasmanda Adana Demirspor'u 3-1 mağlup eden Trabzonspor’un oyuncuları maçın ardından dönmek için geldikleri Adana Şakir Paşa Havalimanı’nda Trabzon yöresinin oyunu olan kolbastı oynadı.

Bordo-mavili ekibin kolbastı oynaması ise renkli görüntülere sahne oldu.

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