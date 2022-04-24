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İstanbul'da polis şehit oldu! Yakalamak istediği şahs kafasına cisim atıp 2. kattan düşürdü o anın vudeosu

İSTANBUL Fatih’te aranan bir şahsı yakalamak için evinin önünde bekleyen polis memuru şahıs tarafından başına atılan bir cisim sonucu ikinci katın merdivenlerden aşağı düştü. İkinci kat merdivenlerden aşağı düşen polis memuru Zafer Mat tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu. Polis memurunun düşme anı ise güvenlik kamerasına yansıdı.

Acı olay, Fatih Ayvansaray Mahallesi Ahmet Rıfai Sokak’ta saat 02.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Polis memuru Zafer Mat Balatta aranan şahsın evinin önüne gelerek beklemeye başladı. Şahsın evinin önünde beklediği esnada aranan şahıs tarafından kafasına bir cisim atıldı. Atılan cismin darbesiyle polis memuru Zafer Mat ikinci kat merdivenlerden aşağı düştü.

Başından darbe aldığı için kurtarılamadı
Olay yerine ihbar üzerine sağlık ekipleri geldi. Sağlık ekipleri ilk müdahaleyi olay yerinde yaptıktan sonra yaralı polis memurunu Bezmialem Vakıf Üniversitesi Hastanesine kaldırdı. Hastaneye kaldırıldığı esnada bilinci kapalı olduğu öğrenildi. Düşmenin etkisiyle başının çeşitli kısımlarından darbeler alan polis memuru hastanede de yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu.

Kafasına aldığı darbe sonucu merdivenlerden düştü
Aranan şahsın evinin önünde bekleyen polis memuru Zafer Mat’ın kafasına cisim geldi. Cismin darbesiyle ikinci katın merdivenlerinden aşağı düşen Zafer Mat tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu. Polisin olay ile ilgili çalışmaları sürüyor.

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