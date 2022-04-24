Yeni Erdoğan taklidi videosu olay! Erdoğan mum alıp Kılıçdaroğlu'na geçmiş olsuna giderse...

Nahyabey adıyla tanınan sosyal medya fenomeni gençten yeni Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan taklidi. İki mum alıp, elektrikleri kesilen Kemal Kılıçdaroğlu'nun evine ziyarete giden Nahyabey, yolda Türk genci bulamadı. Bulduğu da yurtdışına gitmek için evden çıkan bir gençti...

Nahyabey adıyla tanınan ve sosyal medyada büyük bir takipçi kitlesi kazanan Muhammed Nur Nahya yeni videosunu yayınladı. Kamuoyunda sıcak tartışmalara göndermede bulunan videoda Erdoğan, Kemal Kılıçdaroğlu'nun elektriği kesilmesi üzerine evine mum hediye etmek istiyor.

Sonrasında yolu karıştırınca, sokaktan geçenlere adres sormak istiyor. Erdoğan'ın yol sorduğu kişiler Suriyeli ve Afgan çıkıyor. Erdoğan'ın son yol sorduğu Türk'ü ise aracına alıyor ve sonrasında gelen mesaj dikkat çekiyor. O Türk genci de elinde valiziyle yurtdışına gidiyor...