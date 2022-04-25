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Bursa'da evlerin üzerine uçak düştü! İki pilot şehit oldu görüntüler korkunç...

BURSA'da Yunuseli Havalimanı yakınlarındaki yerleşim yerine tek motorlu bir uçak düşerek yanmaya başladı. Pilotlar Furkan Ökten ve Murat Avşar hayatlarını kaybetti

Bursa'da bir uçak, sokağa düştü. Bursa'da Yunuseli Havalimanı yakınlarında saat 15.05 sıralarında Osmangazi ilçesinde, tek motorlu bir araç evlerin arasında düştü.

Uçağın düştüğü noktada yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesinin ardından yangın kısa sürede söndürüldü. Gelen ilk bilgilere göre, Ultralight tipi uçak kalkıştan hemen sonra düştü. 

Bursa Valisi Yakup Canbolat, "Eğitim uçağının düşmesi sonucu pilot ve öğrenci pilot hayatını kaybetti. İlk tespitlere göre yaralı yok" açıklaması yaptı.

Hayatını kaybedenlerin isimleri de belli oldu. Hayatını kaybedenlerin uçağın pilotları Furkan Ökten ve Murat Avşar olduğu açıklandı.

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