BIST 2.467
DOLAR 14,77
EURO 15,85
ALTIN 909,90
YEREL

Bursa'da 'kız meselesi' kavgası meydan savaşına döndü! Acımasızca birbirlerine vurdular

BURSA’da bir grup genç, ’’kız’’ meselesi yüzünden birbirine girdi. Birbirlerine acımasızca vuran gençlerin bu kavgası kameralara yansıdı.

Olay, merkez Nilüfer ilçesi Odunluk mahallesinde meydana geldi.
Edinilen bilgiye göre, bir grup genç, ’’kız’’ meselesi nedeniyle tartışma başladı. Tartışma bir anda kavgaya dönüştü. Gençler birbirlerine acımasızca vururken arkadaşlarının kavga ettiğini görenler diğer gençler, kavgaya dahil oldu. Olay yerinde tesadüfen bulunan polis ekipleri tarafından kavga ayrıldı. Taraflar ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Sitene Ekle
Etiketler
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Sosyal medya yıkılıyor! Çoban canlı yayın açıp uyudu, 12 bin kişi canlı yayında koyunu izledi!
Sosyal medya yıkılıyor! Çoban canlı yayın açıp uyudu, 12 bin kişi canlı yayında koyunu izledi!
Türkiye o gençleri tartışma videosuyla tanımıştı Bakan Varank konuya el attı bakın nereye gidiyorlar?
Türkiye o gençleri tartışma videosuyla tanımıştı Bakan Varank konuya el attı bakın nereye gidiyorlar?
Çin'de salgın yine hortladı! Halk marketlere akın etti: Raflar boşaldı
Çin'de salgın yine hortladı! Halk marketlere akın etti: Raflar boşaldı
İstanbul'da çocuklu kadının önünü kesip tekme ve yumruk attı! Bir anda neye uğradığını şaşırdı
İstanbul'da çocuklu kadının önünü kesip tekme ve yumruk attı! Bir anda neye uğradığını şaşırdı
ATV'nin Adı Sevgi dizisi 8. bölüm fragmanı
ATV'nin Adı Sevgi dizisi 8. bölüm fragmanı
FOX'un Mahkum dizisi 19. bölüm fragmanı
FOX'un Mahkum dizisi 19. bölüm fragmanı
ATV'nin Bir Zamanlar Çukurova dizisi 134. bölüm fragmanı
ATV'nin Bir Zamanlar Çukurova dizisi 134. bölüm fragmanı
Kanal D'nin Camdaki Kız dizisi 41. bölüm fragmanı
Kanal D'nin Camdaki Kız dizisi 41. bölüm fragmanı
Yeni Erdoğan taklidi videosu olay! Erdoğan mum alıp Kılıçdaroğlu'na geçmiş olsuna giderse...
Yeni Erdoğan taklidi videosu olay! Erdoğan mum alıp Kılıçdaroğlu'na geçmiş olsuna giderse...
Taksim'de tacizciye dayak! Kadınları adım adım takip edip...
Taksim'de tacizciye dayak! Kadınları adım adım takip edip...