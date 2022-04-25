Süper mini altına çorap giydi! Hande Sarıoğlu'nun Seda Sayan taklidi kahkahaya boğdu

Hande Sarıoğlu süper minili tarzıyla yine hayranlarını mest etti. Ünlü spiker Sarıoğlu süper mini altına çorap giyip Seda Sayan'ı taklit etti.

Yaptığı paylaşımlarla ve seksi tarzıyla adından söz ettiren spiker Hande Sarıoğlu Seda Sayan'ı taklit etti. Seda Sayan'ın açık ayakkabı içinde giydiği çorap nedeniyle eleştirilince yaptığı sözleri hatırlatan Sarıoğlu'na yorum yağdı. Sayan o dönem "Yaz sıcağında giydiğim o çorap zaten çok ipek, eldivenle giyebileceğiniz bir çorap. Çorap bir kültürdür. Ben çorap kadınıyım. Sen giyersin, giymezsin, baldırı çıplak gezersin; beni ilgilendirmez. Ben çorap severim. Bu başka bir şeydir. Mesela bu Kraliyet Ailesi'nde bir kuraldır. Çorap Fransa'dan doğmuştur" demişti. Sayan'ın bu tarzına benzer bir tarzla ekran karşısına çıkan Sarıoğlu olay oldu.



