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CHP lideri Kılıçdaroğlu'ndan, Osman Kavala kararına ilk yorum

CHP lideri Kılıçdaroğlu'ndan, Osman Kavala kararına ilk yorum

Gezi Parkı davasının tek tutuklu sanığı Osman Kavala, müebbet hapse çarptırıldı. Bu karara tepki gösteren CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, "Ülkemize karabasan gibi çöken bu zorba ve hukuk tanımaz iktidar, maalesef hukuku ayaklar altına almaya devam ediyor" ifadelerini kullandı.

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Anadolu Kültür AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Osman Kavala, firariler eski CIA danışmanı Henri Barkey ve Can Dündar'ın da aralarında bulunduğu 9'u firari 17 sanığın 15 Temmuz darbe girişimi ile Gezi Parkı olaylarına ilişkin iddialar kapsamında yargılandığı dava, karara bağlandı.

Kavala'ya ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası
İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesi, Anadolu Kültür AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Osman Kavala'ya, TCK'nın 312/1 maddesi gereğince "Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevlerini yapmasını kısmen veya tamamen engellemeye teşebbüs etmek" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verilmesini kararlaştırdı. Mahkeme heyeti, sanığa verilen toplam ceza süresi ve infaz koşullarını dikkate alarak Kavala'nın bu suçtan hükümle beraber tutuklanmasına hükmetti.

"Adaleti yeniden tesis edeceğiz"
Bu kararın ardından CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Twitter hesabından adeta ateş püskürdü. Kılıçdaroğlu, Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Gezi direnişi; dayanışmaya, barışa, kardeşliğe ve demokrasiye adanmış bir millet hareketiydi. Ülkemize karabasan gibi çöken bu zorba ve hukuk tanımaz iktidar, maalesef hukuku ayaklar altına almaya devam ediyor… Az kaldı; bu zulme son vereceğiz ve adaleti yeniden tesis edeceğiz!" ifadelerini kullandı.

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