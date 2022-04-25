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BM Genel Sekreteri Guterres'ten Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Ukrayna teşekkürü

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
BM Genel Sekreteri Guterres'ten Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Ukrayna teşekkürü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres'i kabulünde Rusya-Ukrayna savaşı ele alındı. Guterres, Türkiye'nin Ukrayna'daki çabaları nedeniyle Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür etti.

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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres'i kabulüne ilişkin açıklama yapıldı.

Rusya-Ukrayna savaşı başta olmak üzere bölgesel gelişmelerin değerlendirildiği kabulde Guterres, Türkiye'nin Ukrayna'daki savaşın sona erdirilmesi için ortaya koyduğu diplomatik çabalara desteğini ve teşekkürlerini ifade etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ise barışın tesis edilmesi için en muteber çıkış yolu özelliğini muhafaza eden İstanbul sürecinin herkes tarafından desteklenmesi gerektiğini vurguladı.

Erdoğan, savaşan tarafların yanı sıra tüm dünyaya etkileri olan bu krizden çıkış için makul ve uygulanabilir bir diplomatik çözüm bulunacağına inandığını dile getirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya ile Ukrayna arasındaki çatışmaları sona erdirmek için çaba harcarken diğer yandan da sivillerin tahliye edilmesi ve bölgeye insani yardım ulaştırılması adımlarına katkı vererek yaşanan insani krizin sonlandırılması için BM ile yakın çalışmaya devam edeceklerini belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Guterres'i Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabulü yaklaşık 1,5 saat sürmüştü

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