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Hulusi Akar Ukrayna toplantısı için Almanya'ya gidiyor

Hulusi Akar Ukrayna toplantısı için Almanya'ya gidiyor

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, 30’a yakın ülkenin savunma bakanı ile yarın Almanya’da gerçekleştirilecek Ukrayna konulu toplantıya katılacak.

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Ukrayna’daki gelişmeler, NATO’nun Ramstein Hava Üssü’nde yarın yapılacak “Ukrayna'ya Yönelik Savunma ve Güvenlik İstişare Grup Toplantısı”nda ele alınacak. Milli Savunma Bakanı Akar’ın da yer alacağı toplantıya 30’a yakın ülkenin savunma bakanı katılacak. Toplantıda, Rusya’nın saldırısının ardından son durum ile yardım konularının ele alınması bekleniyor.

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