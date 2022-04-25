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Toprağa gömülü düdüklü tencerenin içinden çıktı!

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Toprağa gömülü düdüklü tencerenin içinden çıktı!

BİNGÖL'ün Genç ilçesinde terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda 2 düdüklü tencerede 40 kilogram el yapımı patlayıcı ele geçirildi.

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Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığınca ilçe kırsalında terör örgütü PKK'ya yönelik çalışma gerçekleştirildi.

Ekipler, mayın arama köpeği "Moçi"nin tepki vermesi üzerine toprağa gömülü 2 düdüklü tencere buldu.

Yapılan kontrolde düdüklü tencerelerde 40 kilogram el yapımı patlayıcı ele geçirildi. Patlayıcılar aynı bölgede imha edildi.

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