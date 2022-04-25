Bekçi maaşları 2022 ilkokul-lise-üniversite mezunu bekçi maaşları kaç para

Halkın can ve mal güvenliği korumak için kolluk kuvvetlerine destek olan bekçi alımları hakkında son bilgiler merak ediliyor. Polis Akademisi'nin resmi sitesinde '2022/1. Dönem Çarşı ve Mahalle Bekçiliğine Giriş Sınavı Duyurusu' başlıklı bir paylaşım yapıldı. Peki bekçi alımı hangi illere yapılacak, kontenjan bilgisi geldi mi, bekçilik başvuru nasıl yapılır, başvuru ekranı e devlet girişi

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Vatandaşlar tarafından merakla beklenen bekçi alımı için açıklama yapıldı. Polis Akademisi Başkanlığı tarafından bekçi alımı yapılacağı duyuruldu. Polis Akademisi'nin resmi internet sitesi üzerinden '2022/1. Dönem Çarşı ve Mahalle Bekçiliğine Giriş Sinavı Duyurusu' başlıklı bir duyuru yayınlandı. Duyuruya göre, 3.250 erkek Çarşı ve Mahalle Bekçisi alımı yapılacak. Peki bekçi alımı hangi illere yapılacak, kontenjan bilgisi geldi mi, bekçilik başvuru nasıl yapılır, başvuru ekranı e devlet girişi

Bekçi alımı ne zaman 2022: 2022/1. Dönem Çarşı ve Mahalle Bekçiliğine Giriş Sinavı Duyurusu başlıklı metinde;

7245 sayılı Çarşı ve Mahalle Bekçileri Kanunu ile Çarşı ve Mahalle Bekçiliğine Giriş Sınavı Yönetmeliği kapsamında; Emniyet Hizmetleri Sınıfında Çarşı ve Mahalle Bekçisi olarak 81 İl Valiliğinde istihdam edilmek üzere en az lise ve dengi okul mezunu toplam 3.250 erkek Çarşı ve Mahalle Bekçisi alımı yapılacaktır.

Alıma ilişkin esaslar, il kontenjanları ve başvuru şartları önümüzdeki günlerde açıklanacaktır.

Kamuoyuna saygı ile duyurulur.

Bekçi maaşları kaç para oldu: 2022 yılı itibarıyla bekçi maaşları: İlkokul mezunu bekçi maaşı 6 bin 292 TL. Lise mezunu bekçi maaşı 6 bin 516 TL. Üniversite mezunu bekçi maaşı 6 bin 811 TL.

Beklenen duyuru yapıldı: Polis Akademisi'nin resmi internet sitesi pa.edu.tr'den konu hakkında duyuru yapıldı. Yapılan açıklamada, 3.250 erkek Çarşı ve Mahalle Bekçisi alımı gerçekleştirileceği bildirildi.

Bekçi alımı başvuru şartları: Henüz 2022 bekçi alımı başvuru şartları açıklanmadı. En son yayımlanan duyuruda açıklanan şartlar şu şekildeydi:

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

En az lise veya dengi okul mezunu olmak,

En az 167 cm boyunda olmak,

Beden kitle indeksi 18 (dâhil) ile 27 (dâhil) arasında olmak,

31 yaşından gün almamış olmak,

Ağır hapis veya altı aydan fazla hapis veyahut affa uğramış olsalar bile zimmet, ihtilas, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanmak, dolanlı iflas veya yüz kızartıcı başka bir fiilden dolayı hapis cezasından hükümlü bulunmamak,

Silah taşımaya veya silahlı görev yapmaya hukuki bir engeli bulunmamak,

Alkol, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanımı nedeniyle tedavi görmüş veya görüyor olmamak

Sağlık Yönetmeliği hükümleri hariç, herhangi bir nedenle polis eğitim kurumlarından çıkarılmamış olmak,

Terör örgütleri ile bu örgütlerin legal veya illegal uzantılarının eylemlerine, toplantılarına, yürüyüş ve mitinglerine karışmamış, desteklememiş ve katılmamış olmak,

Başvuru tarihinde herhangi bir siyasi partiye veya siyasi partilerin yan kuruluşlarına üye bulunmamak,

Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması olumlu olmak.