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Bayıldı hastaneye kaldırıldı! Ayılınca bakın ne yaptı iç çamaşırına saklamış

Bayıldı hastaneye kaldırıldı! Ayılınca bakın ne yaptı iç çamaşırına saklamış

SAMSUN’da bir kişi bayılınca kaldırıldığı hastanenin acil servisinde başka bir hastanın çantasından parasını çaldı.

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Olay, Samsun’un Atakum ilçesinin Mimarsinan Mahallesi’nde bulunan özel bir hastanede meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bayılma sonucu hastanelik olan N.C.Ö.(24) isimli genç, kendine gelince burada bulunan hasta O.A.’nın (46) çantasından 2 bin 350 lira ile 700 İngiliz sterlini parayı çaldı. Hasta O.A. çantasından parasının çalındığını fark edince olayı hastane personeline bildirdi. Bu sırada durumundan şüphelenen hastane güvenlik görevlisi N.C.Ö.’yü polise teslim etti.

Denizevleri Polis Merkezine götürülen N.C.Ö.’nün çaldığı para burada yapılan aramada iç çamaşırının içinden çıktı. Gözaltına alınarak bugün Samsun Adliyesine sevk edilen N.C.Ö. savcıya ifade verdikten sonra tutuklanması talebiyle nöbetçi mahkemeye sevk edildi.

Hırsızlık zanlısı N.C.Ö., nöbetçi mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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