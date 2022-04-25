BIST 2.494
DOLAR 14,77
EURO 15,87
ALTIN 902,47
HABER /  BİLİM - TEKNOLOJİ
ADV Kazancımız Allah İçin Verdiğimizdir

Twitter'a yasak geliyor! Artık o reklamları yayınlamayacak

Twitter'a yasak geliyor! Artık o reklamları yayınlamayacak

Twitter, net-sıfır karbon emisyonu hedefinde ilerlerken bir hamle de daha bulunuyor ve iklim değişikliğini reddeden reklamları yasaklıyor.

Abone ol

Twitter, geçen hafta Dünya Günü’nü kutlamak için platformunda iklim değişikliğini reddeden reklamları yasaklayacağını duyurdu. Sosyal medya platformu, bilimsel olmayan ve yanıltıcı iddialar içeren herhangi bir reklamın artık sitesinde yer almayacağını ve para kazanmasına izin verilmeyeceğini söyledi.

Twitter blog yazısında, “İklim değişikliği hakkındaki yanıltıcı bilgilerin gezegeni koruma çabalarını baltalayabileceğinin farkındayız. Önümüzdeki aylarda, Twitter’da gerçekleşen iklim görüşmelerine güvenilir, yetkili bağlam eklemek için çalışmalarımız hakkında paylaşacak daha çok şeyimiz olacak” dedi. Ayrıca şirket, ABD ve Kanada’daki veri merkezleri ve ofisleri için güneş ve rüzgar enerjisi projelerinden elde edilen yüzde 100 karbon nötr enerji kullanımına ek olarak kendi karbon ayak izini azaltma sözü verdi.

Hedef yüzde 100 net sıfır karbon enerjisi
2025 yılına kadar kiraladığı tüm binalarda yüzde 100 net sıfır karbon enerjisi kullanmayı hedefleyen şirket, net-sıfır karbon teknolojilerine yaptığı yatırımları artırmayı ve AB merkezli tüm operasyonlarını da yenilenebilir enerjiye geçirmeyi planlıyor.

ÖNCEKİ HABERLER
Cumhurbaşkanı Erdoğan yüzde 53 oy alacak AK Parti'den dikkat çeken anket
Cumhurbaşkanı Erdoğan yüzde 53 oy alacak AK Parti'den dikkat çeken anket
Bayram tatili ne zaman başlar 2022 arefe günü ne zaman tatil mi?
Bayram tatili ne zaman başlar 2022 arefe günü ne zaman tatil mi?
Özel proje başlatıldı! Sokaktan toplanıp dönüştürüldü: Bursa'da doğaya yerleştirildi
Özel proje başlatıldı! Sokaktan toplanıp dönüştürüldü: Bursa'da doğaya yerleştirildi
Gizemli çocuk hepatit virüsü belirtileri açıklandı Türkiye'de var mı işte ülkelerdeki vakalar
Gizemli çocuk hepatit virüsü belirtileri açıklandı Türkiye'de var mı işte ülkelerdeki vakalar
Bayıldı hastaneye kaldırıldı! Ayılınca bakın ne yaptı iç çamaşırına saklamış
Bayıldı hastaneye kaldırıldı! Ayılınca bakın ne yaptı iç çamaşırına saklamış
Yeni emekli olanlar da 2022 bayram ikramiyesi alacaklar mı?
Yeni emekli olanlar da 2022 bayram ikramiyesi alacaklar mı?
İğne yaparken canını acıttı diye hemşireye kafa atan kişi tahliye edildi
İğne yaparken canını acıttı diye hemşireye kafa atan kişi tahliye edildi
İşsizlik sigortası ödemesi ne zaman Bakan tarih verdi, nereden alınacak?
İşsizlik sigortası ödemesi ne zaman Bakan tarih verdi, nereden alınacak?
İngiltere'de hayat pahalılığındaki artış etkisini hissetirdi faturalarını ödemekte zorlananlar yüzde 43 çıktı
İngiltere'de hayat pahalılığındaki artış etkisini hissetirdi faturalarını ödemekte zorlananlar yüzde 43 çıktı
Trabzonspor-Antalyaspor maçının biletleri 5 dakikada tükendi
Trabzonspor-Antalyaspor maçının biletleri 5 dakikada tükendi