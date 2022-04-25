Twitter'a yasak geliyor! Artık o reklamları yayınlamayacak

Twitter, net-sıfır karbon emisyonu hedefinde ilerlerken bir hamle de daha bulunuyor ve iklim değişikliğini reddeden reklamları yasaklıyor.

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Twitter, geçen hafta Dünya Günü’nü kutlamak için platformunda iklim değişikliğini reddeden reklamları yasaklayacağını duyurdu. Sosyal medya platformu, bilimsel olmayan ve yanıltıcı iddialar içeren herhangi bir reklamın artık sitesinde yer almayacağını ve para kazanmasına izin verilmeyeceğini söyledi.



Twitter blog yazısında, “İklim değişikliği hakkındaki yanıltıcı bilgilerin gezegeni koruma çabalarını baltalayabileceğinin farkındayız. Önümüzdeki aylarda, Twitter’da gerçekleşen iklim görüşmelerine güvenilir, yetkili bağlam eklemek için çalışmalarımız hakkında paylaşacak daha çok şeyimiz olacak” dedi. Ayrıca şirket, ABD ve Kanada’daki veri merkezleri ve ofisleri için güneş ve rüzgar enerjisi projelerinden elde edilen yüzde 100 karbon nötr enerji kullanımına ek olarak kendi karbon ayak izini azaltma sözü verdi.



Hedef yüzde 100 net sıfır karbon enerjisi

2025 yılına kadar kiraladığı tüm binalarda yüzde 100 net sıfır karbon enerjisi kullanmayı hedefleyen şirket, net-sıfır karbon teknolojilerine yaptığı yatırımları artırmayı ve AB merkezli tüm operasyonlarını da yenilenebilir enerjiye geçirmeyi planlıyor.