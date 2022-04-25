Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüştü BM Genel Sekreti Guterres Türkiye'de

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde bir araya geldi.

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Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Guterres bugün Ankara'ya geldi.. Guterres, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmesi sonrası salı günü Rusya'da Devlet Başkanı Putin, ardından da perşembe günü Ukrayna'da Devlet Başkanı Zelenskiy ile görüşecek.

Türkiye, Rusya-Ukrayna savaşını sona erdirmede kritik öneme sahip. Zira tarafları bir araya getirebilen tek ülke Türkiye.

Şimdiye kadar iki ülke dışişleri bakanları Antalya'da görüştü. İstanbul'da ise iki ülkenin müzakere heyeti bir araya geldi. Uluslararası toplum savaşın bitirilmesi konusunda Türkiye'ye güveniyor.

Türkiye'nin önerileri gündeme gelecek

Türkiye'ye duyulan güven BM Genel Merkezi'nden yapılan son açıklamayla bir kez daha vurgulandı.

Açıklamada Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres Ankara'ya gideceği ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından kabul edileceği duyuruldu.