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İBAN numarası olmayan nereden işsizlik sigortası alır nisan ayı ödeme günü

İBAN numarası olmayan nereden işsizlik sigortası alır nisan ayı ödeme günü

Bayram öncesi bir güzel haber de işsizlik sigortası alan vatandaşlara geldi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin işsizlik sigortası ödemelerinin 29 Nisan'da hesaplara yatacağını duyurdu. Peki işsizlik sigortası ödemesi nereden alınır, İBAN numarası olmayan nereden alacak?

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İşsizlik sigortası ödemeleri ne zaman yapılacak Bakan Bilgin net tarihi duyurdu. Bayram öncesi işsizlik sigortası alan vatandaşların ödemesi 29 Nisan'da yapılacak. 

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, 5 Mayıs 2022 tarihinde yapılacak olan 2022 yılı nisan ayına ilişkin işsizlik sigortası ödemelerinin, Ramazan Bayramı nedeniyle 29 Nisan 2022 tarihinde hesaplara yatırılacağını duyurdu.

Ödemelerin banka hesaplarına yatırılacağını, IBAN bilgileri bulunmayan vatandaşlara da PTT üzerinden ödeme yapılacağını hatırlatan Bilgin, “İşsizlik sigortası ödemelerini Ramazan Bayramı nedeniyle 29 Nisan 2022 tarihinde hesaplara yatıracağız” açıklamasını yaptı.

Kimler, işsizlik sigortası kapsamındadır?

Bir hizmet akdine dayalı olarak çalışan sigortalılar,
• Banka sandıklarına tabi sigortalılar,

İstekleri halinde;
• Kısmi süreli iş sözleşmesi ile çalışan sigortalılar,
• Ticari taksi, dolmuş ve benzeri nitelikteki şehir içi toplu taşıma aracı işyerleri ile Kültür ve Turizm Bakanlığınca belirlenecek alanlarda kısmi süreli iş sözleşmesiyle bir veya birden fazla kişi tarafından çalıştırılan ve çalıştıkları kişi yanında ay içerisinde çalışma gün sayısı 10 günden az olan kişiler,

işsizlik sigortasının kapsamında bulunmaktadır.

İşsizlik ödeneği ne kadar süre ile ödenmektedir?
Hizmet akdinin feshinden önceki son üç yıl içinde;

• 600 gün sigortalı olarak çalışıp işsizlik sigortası primi ödemiş olan sigortalı işsizlere 180 gün,
• 900 gün sigortalı olarak çalışıp işsizlik sigortası primi ödemiş olan sigortalı işsizlere 240 gün,
• 1080 gün sigortalı olarak çalışıp işsizlik sigortası primi ödemiş olan sigortalı işsizlere 300 gün,

süre ile işsizlik ödeneği (kanunda yer alan diğer şartları taşınması kaydıyla) verilmektedir.

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