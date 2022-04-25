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Kamyon ile otobüs çarpıştı! Ekipler bölgeye sevk edildi çok sayıda yaralı var

Kamyon ile otobüs çarpıştı! Ekipler bölgeye sevk edildi çok sayıda yaralı var

SAKARYA'nın Söğütlü ilçesinde şehir içi yolcu otobüsüyle kamyonun çarpışması sonucu meydana gelen kazada çok sayıda yaralı olduğu öğrenildi.

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Kaza, Söğütlü ilçesi D-650 Karayolu Rüstemler Mahallesi mevkii Adapazarı istikametinde meydana geldi. 16 U 8051 plakalı kamyon ile 54 J 2561 plakalı şehir içi yolcu otobüsü çarpıştı.

İhbarla olay yerine çok sayıda sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerin olay yerindeki müdahaleleri sürüyor.

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