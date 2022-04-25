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Putin 'Çok tuhaf' diyerek ABD ve Avrupa'ya tepki gösterdi

Putin 'Çok tuhaf' diyerek ABD ve Avrupa'ya tepki gösterdi

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Batılı diplomatların Ukrayna’nın savaş alanında kazanması ve Rus toplumunun bölünmesi için çalıştığını belirterek, “ABD ve Avrupalı ortaklarımızın çok tuhaf diplomasileri var.” dedi.

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Putin, Rusya Genişletilmiş Başsavcılar Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, Ukrayna’daki savaşa ilişkin açıklamalarda bulundu.

Ukrayna’da neo-Nazi oluşumlar ve yabancı paralı savaşçıların uluslararası hukuk normlarını en ağır şekilde ihlal ettiğini söyleyen Putin, yabancı medya ve sosyal ağların da Rus ordusuna karşı “açık provokasyonlarının” kapsamlı soruşturma gerektirdiğini ifade etti.

Rusya Federasyonu topraklarındaki suçları engellemek için kararlılık gerektiğini vurgulayan Putin, sabah saatlerinde Federal Güvenlik Servisinin (FSB), tanınmış bir Rus gazeteci ve televizyoncusuna cinayet planlayan bir terörist grubun faaliyetlerini engellediğini açıkladı.

Avrupa ve ABD’deki yüksek seviyeli diplomatların, Ukrayna’yı savaş alanında kazanmak için tüm kaynaklarını kullanmaya çağırdığını belirten Putin, şunları kaydetti:

“ABD ve Avrupalı ortaklarımızın çok tuhaf diplomasileri var. Diplomatlar bile bu çağrıyı yapıyor. Ancak bunun imkansız olduğu anlaşılınca başka bir görev öne çıkıyor; Rus toplumunu bölmek, Rusya’yı içerden yok etmek ama bu da çalışmıyor. Toplumumuz olgunluk, dayanışma gösteriyor, ordumuzu destekliyor.”

​​​​​​​Putin, bütün bunlarla bağlantılı olarak Ukrayna’nın güvenlik kurumlarıyla çalışan CIA dahil Batı istihbarat örgütlerindeki çalışanları soyadına kadar bildiklerini söyledi.

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