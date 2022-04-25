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4 dakika sürdü! Trabzonspor'dan taraftara hem davet hem de teşekkür

4 dakika sürdü! Trabzonspor'dan taraftara hem davet hem de teşekkür

 Trabzonspor'un Spor Toto Süper Lig'in 35. haftasında 30 Nisan Cumartesi günü sahasında Fraport TAV Antalyaspor ile yapacağı maçın biletleri satışa çıktıktan kısa süre sonra bitti.

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Trabzonspor Kulübünün, Fraport TAV Antalyaspor maçı biletlerinin saat 13.00'te satışa sunulacağını açıklamasının ardından bekleyişe başlayan bordo-mavili taraftarlar, 15 Temmuz Şehitler ve Hürriyet Parkı'ndaki bilet satış gişesinde yoğunluk oluşturdu. Yaklaşık 50 metrelik kuyruk oluşturan taraftarlara, maç biletlerinin satışa sunulmasından 4 dakika sonra biletlerin tükendiği bilgisi verildi.

Bunun üzerine taraftarların internet üzerinden bilet almaya çalıştıkları ve çevresindekilerden yardım istedikleri görüldü.

Trabzonspor'dan yapılan son açıklamada ise şöyle denildi:

"Cumartesi akşamı oynayacağımız Antalyaspor maçının biletleri sadece 4 dakikada tükendi! Karşılaşmaya yoğun ilgi gösteren taraftarlarımıza sonsuz teşekkür ediyor, bu coşkunun parçası olmak isteyen tüm bordo-mavilileri statta, evde, sokakta, her yerde horona davet ediyoruz."

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