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Adnan Oktar'ın nereye sevk edildiği belli oldu

Adnan Oktar'ın nereye sevk edildiği belli oldu

Adnan Oktar'ın bulunduğu cezaevinden başka yere sevk edildiği haber olmuştu. Organize Suç Örgütü lideri Adnan Oktar, kolluk kuvvetleri eşliğinde tutuklu bulunduğu Edirne F Tipi Kapalı Cezaevi'nden alınarak yeni adresine sevk edildi.

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Adnan Oktar geniş güvenlik önlemleri alınarak tutuklu bulunduğu Edirne F Tipi Yüksek Güvenlikli Kapalı Ceza ve İnfaz Kurumu’ndan Erzurum Dumlu 1 Nolu Yüksek Güvenlikli Ceza İnfaz Kurumu'na sevk edildiği öğrenildi.

Birçok suçtan 9 bin 803 yıl 6 ay hapis cezasına mahkum olan Adnan Oktar’ın, tutuklu bulunduğu Edirne F Tipi Yüksek Güvenlikli Kapalı Ceza ve İnfaz Kurumu’ndan Erzurum Dumlu 1 Nolu Yüksek Güvenlikli Ceza İnfaz Kurumu'na geniş güvenlik önlemleri alınarak sevk edildi.

İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesince "silahlı suç örgütü kurma ve yönetme", "cinsel suçlar", "FETÖ'ye yardım", "siyasal veya askeri casusluk" gibi birçok suçtan 9 bin 803 yıl 6 ay hapis cezasına mahkûm olan Adnan Oktar, tutuklu bulunduğu Edirne F Tipi Kapalı Cezaevi'nden güvenlik gerekçesi ile Erzurum Dumlu 1 Nolu Yüksek Güvenlikli Ceza İnfaz Kurumuna nakledildi. Hafta sonu Havayolu ile Erzurum’a getirilen Oktar'ın sevki geniş güvenlik önlemleri ve gizlilik içinde gerçekleştirildi. Taraftarları ise sosyal medyada Adnan Oktar’a suikast düzenleneceği iddiasını gündeme getirerek Erzurum'a sevk edilişini eleştirdiler.

Sözcü gazetesinden Orhan Bozkurt’un haberine göre, Adnan Oktar’ın “Kediciklerim” dediği kadınları cezaevinden yönetmeye devam ettiği, görüş günlerinde ziyaretine gelen elemanlarına verdiği talimatlarla da örgütünü ayakta tutmaya çalıştığı öne sürüldü.

2021 yılının Mayıs ayında Edirne Cezaevi'nde beraber kaldığı ‘Aslanlar’ diye bilinen erkek müritleriyle sohbet toplantıları yaptığı söylenen Adnan Oktar’ın, Batman'a nakledildiği iddiaları medyada yer almıştı. Adalet Bakanlığı’nın, Adnan Oktar’ın Batman'da T Tipi Yüksek Güvenlikli Cezaevi’ne tek başına nakledilmesini kararlaştırdığı iddia edilmiş ancak bakanlık, haberi yalanlamıştı.

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