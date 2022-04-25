ABD'nin Ukrayna kararına Rusya'dan sert tepki! Nota verildi

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ve ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin, Ukrayna'nın başkenti Kiev'de Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile bir araya geldi. ABD'li bakanlar Zelenskiy'e 800 milyon dolardan fazla doğrudan ve dolaylı ek askeri yardım sözü verdi. Rusya ise Washington'a Kiev'e silah tedarikini durdurmasını talep eden bir diplomatik nota verdi.

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ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ve ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin, Ukrayna'nın başkenti Kiev'de Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile yaptığı görüşmenin ardından Polonya'da basın toplantısı düzenledi.

Rusya'nın Doğu Donbas bölgesine odaklanmak için Kiev'in etrafından ve Ukrayna'nın kuzeyinden birliklerini geri çektiğini hatırlatan Blinken, Rusların savaş hedefleri açısından başarısız olduğunu söyledi. Blinken, "Rusya, başarısız oluyor. Ukrayna ise başarıyor" ifadelerini kullandı. Rusya'nın başlıca amacının Ukrayna'ya tamamen boyun eğdirmek ve egemenliğini elinden almak olduğunu dile getiren Blinken, "Bu başarısız oldu" değerlendirmesinde bulundu.

"Kazanmanın ilk adımı kazanılabileceğine inanmaktır"

Zelenskiy'nin Rusya'ya karşı verdiği mücadeleyi kazanmaya kararlı olduğunu aktaran Austin, "Ukrayna'nın hedefine ulaşması için elimizden geleni yapacağız" ifadelerini kullandı. Austin, "Zelenskiy kazanma zihniyetine sahip ve biz de onların kazanmalarına yardım etmek isteyen düşünce yapısına sahibiz" dedi.

Rusya'nın Donbas'ın doğu endüstriyel merkezine odaklanmak için ormanlık kuzey bölgelerinden çekildiğini aktaran Austin, Ukrayna'da savaşın doğasının değiştiğinin altını çizerken bununla birlikte ülkenin askeri ihtiyaçlarının da değiştiğini ve Zelenskiy'nin daha fazla tank, top ve diğer mühimmatlara odaklandığını kaydetti. Austin, "Kazanmanın ilk adımı kazanılabileceğine inanmaktır" şeklinde konuşarak doğru ekipmana, desteğe sahip olunduğu takdirde kazanılabileceğine inandığını söyledi.