Ermeni akademisyenden çarpıcı itiraf: Barışı yurt dışındakiler istemiyor

ERMENİ akademisyen Iver Torikian, ülke dışındaki Ermenilerin Türkiye ile barışı istemediğini dile getirerek diasporanın karar alma sürecinde ülke üzerindeki etkisi hakkında çarpıcı açıklamalarda bulundu.

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Bir dönem İstanbul'da yaşayan Ermeni akademisyen Iver Torikian, Türkiye-Ermenistan ilişkilerinin yeni seyrine yönelik değerlendirmede bulundu. Torikian, Ankara-Erivan arası zayıf ilişkilerin Türk halkından çok daha fazla Ermenistan halkına zarar verdiğini düşündüğünü söyledi. Karayla çevrili ülkesinin özel olarak doğal kaynağı bulunmadığını belirten Torikian, "Bana göre Türkiye ile zayıf ilişkilerin etkisi Ermenistan ve halkını ekonomik olarak olumsuz etkiliyor" ifadesini kullandı.

Yurt dışında yaşamasına rağmen uzmanların tartışma ve bildirgelerini takip ettiğini aktaran Torikian, Türkiye-Ermenistan sınırlarının açılmasından komşu ülkelerin de fayda sağlayacağını dile getirdi. Torikian, iki ülke arasında doğrudan uçuşların yeniden başlamasının önemine işaret ederek bunun özellikle Türkiye'de çalışan Ermeniler açısından avantajlı olacağını belirtti.

Ermenistan'ın yurt dışı nüfusunun etkisi

Dünyadaki 8 milyon Ermeni'nin sadece 2 milyonunun Ermenistan'da yaşadığını söyleyen Torikian, kazandıkları dövizleri ülkesine gönderen yurt dışı nüfusunun ülke içinde büyük etkiye sahip olduğunu vurguladı. Torikian, Ermeni diasporasının Ankara-Erivan ilişkisine yönelik fikirlerinin Ermenistan'dakilerden farklı olduğuna dikkati çekti. Ermenistan'daki halkın 'kendi kararlarını kendisinin verebilmesinin önemine' işaret eden Torikian, "Türkiye'ye yönelik bir karar alma sürecinde Türkiye'deki Türklerin değil de Türkiye dışındaki Türklerin etkili olması ne kadar garip olurdu" dedi.

Ermeni diasporasının etkisi

Diaspora Ermenilerinin Ankara-Erivan arasında son dönemde kayda geçen yeni anlaşmalara ideolojik gerekçelerle karşı çıktıklarını bildiren Torikian, "İdeolojik terimlerle düşünebilme lüksünü de karşılayabiliyorlar. ABD ve Fransa'daki Ermeniler biliyorlar ki geçim yolları Ankara-Erivan arası zayıf ilişkilerden kötü etkilenmeyecek ve topluluklarını bir arada tutan Türk karşıtı eylemlere de katılabilecekler" diye konuştu. Ülke içindeki halkın çoğunun Türkiye-Ermenistan'ın daha iyi ilişkilere sahip olmasını istediğini belirten Torikian, "Kötü ilişkiler Ermenistan halkında zorluklara yol açıyor ve biliyorlar ki daha iyi ilişkiler kendilerinin yaşam standartlarını yükseltecek" değerlendirmesinde bulundu.